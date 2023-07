Springsteen a Monza: “Note di gusto e solidarietà”, food tra Boss-chetti e Binario 7

Una città più accogliente, più attrattiva e più generosa. In occasione del concerto di Bruce Springsteen Confcommercio e Comune di Monza confermano la loro collaborazione per dare più “appeal” al capoluogo lanciando il progetto “Note di gusto e di solidarietà”. Il gusto si coniuga nel dovere dell’ospitalità e nel piacere del palato.

Springsteen a Monza: “Note di gusto e solidarietà”, invito ai commercianti a restare aperti il più possibile

«Per agevolare il deflusso degli spettatori – sottolinea il segretario Confcommercio Monza Alessandro Fede Pellone – abbiamo predisposto in collaborazione con l’organizzazione Barley Arts alcuni food truck in prossimità dei punti strategici, ovvero i Boschetti Reali e il Binario 7 che si trova nelle vicinanze della stazione. Strutture che funzioneranno fin oltre le due di notte. Per l’occasione invitiamo anche i nostri associati, soprattutto coloro che operano nel settore della ristorazione, a restare aperti il più possibile”.

Springsteen a Monza: “Note di gusto e solidarietà”, il turismo e passe partout per la città

Per chi arriverà in città ad assistere al concerto del “Boss” e non avrà il tempo di visitarla ci sarà una seconda occasione.

“Abbiamo stretto un accordo con Barley Arts per offrire delle agevolazioni ai possessori del biglietto del concerto – puntualizza l’assessore alle Attività Produttive, Commercio e Turismo Carlo Abbà – in pratica chi entro sessanta giorni dalla data del concerto presenterà il tagliando alle biglietterie della Villa Reale, del Museo del Duomo e della Cappella di Teodolinda, dei Musei Civici e dell’Autodromo Nazionale per il tour del circuito potrà usufruire di tariffe ridotte e riceverà il passaporto della città- Il giro di Monza in sessanta giorni”.

Il passe partout per Monza, attivato dal 29 gennaio dello scorso anno, che viene timbrato quando si visitano i musei e l’Autodromo, è stato recentemente distribuito in settemila esemplari anche ai visitatori “forestieri” del Mimo con l’auspicio di rivederli presto in città.

Springsteen a Monza: “Note di gusto e solidarietà”, campagna di solidarietà per l’Emilia Romagna

E in occasione di un grande evento a carattere internazionale, come il concerto di Springsteen, Confcommercio ha deciso di lanciare una campagna di solidarietà in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

“Molti nostri associati – afferma il presidente di Confcommercio Monza Domenico Riga – hanno chiesto di aiutare concretamente le persone colpite dalla recente alluvione. La nostra associazione non attiva direttamente raccolte di denaro o di beni, ma lancia in questo frangente la proposta di devolvere alla Regione Emilia Romagna un contributo pari a una percentuale a scelta sull’incasso. Ogni attività potrà decidere per quanto tempo, il limite è la fine dell’anno, partecipare all’iniziativa esponendo una locandina dedicata”.