Springsteen a Monza: il concerto è confermato, la situazione in città

Il concerto di Bruce Springsteen di martedì 25 luglio a Monza è confermato. Lo fa sapere il Comune nell’aggiornamento delle 10.30 del mattino dopo la valutazione di tutte le situazioni in corso in città.

Springsteen a Monza: vertice con la Prefettura, “parco agibile”

Dopo un vertice con la Prefettura e le autorità preposte alla sicurezza, infatti, “il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70.000 persone attese in città“.

In città scatta quindi il piano viabilità previsto per il grande evento: attenzione alle modifiche alla circolazione, alle vie chiuse e ai divieti.

Bruce Springsteen – da brucespringsteen.net

Maltempo: gli ultimi temporali a Monza

Dopo gli ultimi temporali della scorsa notte, alle 21 di lunedì e ancora nella notte alle 2 e alle 4, sono in corso gli interventi di ripristino necessari a riportare piene condizioni di sicurezza in città.

“Sono 15 le squadre straordinarie allertate dal Servizio Giardini operative dalla mattina, e un centinaio le segnalazioni complessive ancora da trattare; 150 gli interventi completati durante la notte, per rimuovere piante e alberi caduti”, fa sapere il Comune.

Maltempo: le squadre al lavoro al parco

Le squadre sono al lavoro a pieno ritmo anche al Parco di Monza con l’ausilio di 45 tecnici forestali: si sta completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia. A breve saranno aperti i varchi per consentire l’accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto. L’apertura dell’area concerto era stata annunciata per le 14.