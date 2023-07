Springsteen a Monza: viabilità e divieti

Dalle 10 del 25 luglio fino alle 3 del 26 luglio, e comunque sino a fine sfollamento degli spettatori, a Monza entrano in vigore divieti e modifiche della circolazione per il concerto di Bruce Springsteen all’autodromo nazionale nel Parco.

Springsteen a Monza: viale Cavriga

Sul viale Cavriga è vietata la circolazione a tutti i veicoli, incluso i residenti, con esclusione dei bus navetta e dei mezzi di Pronto intervento da viale dei Tigli fino al confine con il Comune di Villasanta.

I semafori lungo gli assi di sfollamento dell’Autodromo saranno temporaneamente disattivati e presidiati da agenti.

Springsteen a Monza: divieti e obblighi

Dalle ore 12 del 25 luglio 2023 (fino alle 3 del 26 e a fine sfollamento degli spettatori), è vietata la circolazione lungo viale Cesare Battisti, carreggiata sud, dall’intersezione con piazzale Virgilio fino all’intersezione con viale Brianza; lungo viale Brianza dall’intersezione con viale Cesare Battisti sino all’intersezione con via Ramazzotti; all’intersezione via Giusti/viale Battisti.

Hanno l’obbligo di svolta a sinistra i veicoli provenienti da: via Lombardia, direzione piazzale Viriglio, con obbligo di svolta a sinistra direzione SS36; via Regina Margherita direzione viale Cesare Battisti; via Regina Margherita direzione via Boccaccio.

Hanno l’obbligo di svolta a destra i veicoli provenienti da: via Lario in direzione viale Lombardia; viale Battisti in direzione viale Elvezia; viale Elvezia in direzione via Lario; via Rossini in direzione viale Cesare Battisti.

È vietata la svolta a sinistra ai veicoli provenienti da via Boito all’intersezione con viale Cesare Battisti; via Donizetti all’intersezione con viale Cesare Battisti.

È vietata la svolta a destra ai veicoli provenienti da: via Alighieri all’intersezione con viale Battisti; via Monti e Tognetti all’intersezione con viale Battisti.

Springsteen a Monza: sensi unici

Previsto senso unico alternato solo per i residenti e per il traffico di destinazione in via Giusti dall’intersezione con via Sirtori fino all’intersezione con viale Battisti.

Il 25 luglio 2023, dalle 12 alle 18 è istituito il senso unico di marcia in viale Montagnetta a partire dall’intersezione con via Villa (comune di Vedano al Lambro) fino all’intersezione con via viale Vedano.

Dalle 18 del 25 luglio 2023 fino alle 3 è istituito il senso unico di marcia in viale Montagnetta a partire dall’intersezione con viale di Vedano fino all’intersezione con via Villa (comune di Vedano al Lambro).

Springsteen a Monza: i parcheggi

Divieti di sosta nelle aree previste come parcheggi per la manifestazione, segnalati sul posto e indicati anche per essere raggiunti facilmente dagli spettatori.

Sono il parcheggio Blu: al Polo Sportivo (Palazzetto e U-Power Stadium) e nell’area industriale delle vie Pompei ed Ercolano; parcheggio Gold: all’interno del Parco di Monza, nel parcheggio in struttura ordinariamente gestito da Monza Mobilità; parcheggio Viola: lungo via Martiri delle Foibe, presso il parcheggio in struttura ordinariamente gestito da Monza Mobilità Srl e nel parcheggio interrato messo a disposizione dal Centro Commerciale in via Lario; parcheggio Arancione: è costituito da una porzione di parcheggio dell’Ospedale San Gerardo ordinariamente gestita da Monza Mobilità Srl e da un’area messa a disposizione dal Centro Commerciale Iper Maestoso di Monza, tra le via Sant’Andrea e via Lissoni