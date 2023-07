Parco di Monza: riaperti gli ingressi carrai, viale Cavriga chiude dal 28 luglio per l’estate

Riaperto il parco di Monza dopo lo stop di quattro giorni imposto dal violento maltempo dei giorni scorsi.

Parco di Monza: ancora chiusi gli ingressi pedonali

Mercoledì mattina il parco è tornato accessibile dagli ingressi carrai, mentre proseguono i lavori di sistemazione e messa in sicurezza rimangono ancora chiusi gli accessi pedonali.

Da venerdì nel parco hanno lavorato ininterrottamente squadre di tecnici per garantire la sicurezza e la riapertura martedì per il grande concerto di Bruce Springsteen e l’arrivo di 70mila persone.

Parco di Monza: i Giardini Reali riaprono giovedì

Chiusi ancora fino a giovedì i Giardini Reali.

Parco di Monza: viale Cavriga chiude al traffico dal 28 luglio

Viale Cavriga chiuderà come sempre al traffico di tutti i veicoli (tranne emergenza e autorizzati) per la pausa estiva dalle 19.30 di venerdì 28 luglio fino alle 7 di lunedì 4 settembre 2023.