Monza: il maltempo fa “esplodere” un tetto in eternit all’ex Tpm, frammenti ovunque

Non solo viale Europa/via Marsala, a Monza: anche intorno a via Borgazzi è scattata la richiesta ai residenti di non uscire di casa dopo che nella tarda serata di lunedì 24 luglio, all’ennesimo massiccio temporale, un edificio dell’ex Tpm (la vecchia azienda monzese di trasporti pubblici) è collassato sotto i colpi del vento. “È letteralmente esploso” racconta un residente che da lunedì alla mattina di martedì ha continuato a chiamare le autorità per riferire quanto accaduto e chiedere interventi. Il motivo? Eternit, prima di tutto.

Vigili del fuoco e polizia locale sul luogo del crollo (foto Fabrizio Radaelli)

Monza: eternit proiettato nella zona dalla Tpm

Sono arrivati, gli interventi, nella seconda metà di martedì mattina: sul posto il collasso della struttura che un tempo ospitava l’officina manutenzioni degli autobus, dismessa da una vita. L’edificio è andato progressivamente degradando, ma il tetto era in eternit: i pezzi di cemento amianto sono stati proiettati a distanza per tutta la zona e, nel caso del monzese che ha cercato aiuto, hanno investito la sua abitazione finendo sul tetto e sfondando anche il cappotto delle mura.