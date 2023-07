Maltempo, a Monza albero sull’auto con una famiglia: ferito gravemente il papà, illese moglie e figlia

Il papà è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma se l’è vista brutta quando in auto, con moglie e figlioletta, si è visto piombare addosso un albero, frustato dal maltempo di lunedì 25 luglio, in serata, nel capoluogo brianzolo. La famigliola, di origini rumene, residente in città, stava transitando lungo via Correggio. Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia di Stato.

Il padre, riferiscono dalla Questura, ha riportato lesioni al capo ed è stato portato all’ospedale San Gerardo in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Illese invece mamma e figlia. Giunti anche i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata.