Pedemontana, assemblea pubblica a Santa Margherita con ViviLissone

“Pedemontana. Le follie di una Regione senza ragione” è il titolo dell’assemblea pubblica indetta da ViviLissone al centro civico di Santa Margherita per giovedì 9 febbraio, alle 21. Un incontro voluto per parlare di un tema recentemente discusso in consiglio comunale, dove la maggioranza ha bocciato una mozione sul tema presentato dalle minoranze (che chiedevano al sindaco e alla giunta di dichiararsi esplicitamente contrari alla costruzione dell’infrastruttura così come pensata fin qui).

Pedemontana, assemblea pubblica: l’invito alla cittadinanza

Il capogruppo di ViviLissone, Luca De Vincentis, non demorde e ha così deciso di indire un’assemblea pubblica per dar voce ai cittadini della frazione che, più di altre zone della città, è sotto i riflettori per le possibili conseguenze del passaggio di Pedemontana. Ma anche a tutti i lissonesi che vorranno dire la loro.

«Tanto non la faranno mai, questa la percezione dei cittadini ai quali parli di Pedemontana – fa sapere De Vincentis – e invece non è così. Non siamo mai stati tanto vicini alla realizzazione delle tratte B2 e C che coinvolgono anche il territorio lissonese. C’è un contratto firmato e un appalto assegnato. Vivi Lissone, dopo i passaggi istituzionali fatti in Comune, intende riunire i cittadini e spiegare il punto a cui siamo arrivati!. Ci saranno persone che studiano e approfondiscono l’argomento da anni e tenteranno di spiegare ai lissonesi tutte le criticità del progetto, ma sarà solo la prima di una serie di appuntamenti per i cittadini, è troppo importante. Importante per Lissone e per tutta la Brianza».

Pedemontana, assemblea pubblica: i relatori

Tra i relatori annunciati, Alberto Colombo, Sinistra e Ambiente Impulsi Meda, Giorgio Garofalo, consigliere provinciale di Monza Brianza di Seveso Futura, Manuela Meloni, Comitato di cittadini Fermaecomostro tratta D breve. Interverrà anche Marco Donadel, candidato alle elezioni regionali. Modera Luca De Vincentis.