Investito sulla Pedemontana a Lazzate, un 25enne morto all’ospedale

Rimasto coinvolto in un grave incidente sulla Pedemontana, tra Bregnano-Lazzate e Lentate Sul Seveso, Andrews Labbiate, 25 anni, residente a Bregnano, nel Comasco, dopo alcuni giorni di cure in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta. Il giovane era rimasto coinvolto in un investimento lo scorso venerdì sera, ma nella giornata di lunedì 16 gennaio è morto nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Varese. Il ragazzo si trova a piedi sul tracciato principale dell’autostrada, per motivi ancora poco chiari sottoposti all’investigazione degli agenti della Polizia stradale di Busto Arsizio, che era intervenuta sul posto, salvo poi passare il fascicolo alla Procura di Monza.

Lazzate, il 25enne investito da un’auto guidata da una ragazza

È stato investito da una vettura di passaggio, guidata da una ragazza di 23 anni, che non è riuscita a evitare l’impatto. Pare che il giovane fosse riuscito a scansare lo scontro con un’altra auto in transito poco prima, ma che la donna alla guida della vettura sopraggiunta qualche istante dopo non abbia avuto la possibilità di evitarlo. La dinamica è ancora da chiarire, soprattutto per capire come fosse finito così vicino alla carreggiata principale.