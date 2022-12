Pedemontana: anche ViviLissone scende in piazza e si mobilita con una mozione

Pedemontana: la lista ViviLissone scende in piazza e chiede con una mozione, sul tema dell’autostrada, la posizione ufficiale dell’amministrazione comunale di Lissone. ViViLissone sarà presente con un presidio sabato 17 dicembre, dalle 15 alle 19, in piazza Libertà, per dire “No alla realizzazione dell’Autostrada Pedemontana”.

Pedemontana: anche ViviLissone scende in piazza, la richiesta all’amministrazione

“Questa iniziativa – spiegano gli esponenti di opposizione consiliare – fa parte di una vera e propria “mobilitazione” contro la realizzazione della nuova autostrada, che prevede vari presidi in diverse località della provincia di Monza e Brianza, su cui incombe la realizzazione dell’opera. Ad essere interessate sono tutte e tre le tratte: la B2, la C e la D, perchè l’obiettivo è quello di proporre un nuovo modello di Brianza nel quale infrastrutture come Pedemontana non devono più trovar posto”. ViviLissone come detto ha presentato sul tema anche una mozione che si discuterà in consiglio comunale a Lissone martedì 20 dicembre. “Quella sarà l’occasione, per tutti i protagonisti della politica locale, per prendere una posizione chiara e netta e farlo di fronte ai lissonesi” concludono. La mozione che è stata iscritta all’ordine del giorno della seduta, impegna “il sindaco e la giunta a prendere una posizione ufficiale sul progetto Pedemontana di contrarietà all’utilità dell’opera e di comunicare la propria posizione tramite i canali ufficiali del Comune e in tutti gli organi istituzioni di competenza”.