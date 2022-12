Vimercate: l’incontro su Pedemontana accende gli animi in biblioteca

Una serata ricca di polemiche venerdì 2 dicembre a Vimercate per parlare di Pedemontana nell’auditorium della biblioteca completamente sold-out.

Vimercate: l’incontro con i tecnici di Apl

L’evento organizzata dal consigliere Giovanni Sala di Noi per Vimercate Giovanni Sala ha visto per la prima volta la partecipazione dei tecnici di Autostrade Pedemontana Lombardia come il direttore generale Sabato Fusco e alcuni suoi collaboratori che hanno presentato il progetto in tutte le sue diverse tratte realizzate e da realizzare. I tecnici hanno spiegato che “non siamo noi a decidere da dove passa l’autostrada, ma stiamo affrontando soprattutto per la tratta D breve un confronto tecnico sia con la Regione Lombardia che con le amministrazioni coinvolte del territorio ad esempio abbiamo modificato lo svincolo di Bellusco”.

Vimercate: l’incontro e il battibecco tra il pubblico e Monti

Dal pubblico non sono mancate critiche e polemiche soprattutto tra i residenti delle zone interessate dal passaggio dell’autostrada come ad esempio Velasca e Ruginello e i diversi comitati ambientalisti che hanno domandato a cosa serve un’infrastruttura del genere. A provare a replicare è stato il consigliere regionale Andrea Monti. “Questo è un progetto di cui si è iniziato a parlare addirittura in un articolo di Paolo Bonomi nel 1925 – ha chiosato l’esponente del Carroccio -. Quest’opera è stata votata da tutti i governi da decenni vorrà pur dire che serve. Anzi anche il Pd l’ha voluta anche se il vostro senatore Roberto Rampi mi definisce l’ultimo samurai”.