Pedemontana: il Pd di Monza dice no all’opera

Il circolo Pd di Monza dice ancora una volta no a Pedemontana con un incontro pubblico nella sede di viale Libertà. Lunedì sera 29 novembre hanno preso la parola il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, il consigliere provinciale Giorgio Monti, Manuela Meloni del comitato Ferma Ecomostro e Marco Monguzzi dell’associazione Colli Briantei.

Pedemontana: il Pd e il sacrificio del verde

Sarah Brizzolara

“I nostri relatori hanno spiegato molto bene quali sono le criticità di Pedemontana e quali sono le alternative per risolvere i problemi del traffico, intervenendo sulla viabilità esistente e potenziando le reti di trasporto pubblico – ha fatto sapere Sarah Brizzolara moderatrice dell’incontro -. Pedemontana invece il traffico lo aggrava e devasta quel poco di territorio verde ancora salvaguardato in Brianza. È l’ennesima follia di Regione Lombardia, fatta per tutelare interessi privati. Anche per questo, abbiamo deciso di portare il tema in Consiglio Comunale a Monza, perché anche il capoluogo prenda posizione su contro questo scempio”.