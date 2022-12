Il Gruppo No Pedemontana propone una serata informativa a Lesmo

Il Gruppo No Pedemontana di Lesmo si mobilita non solo il prossimo 17 dicembre in piazza del Mercato, ma gioca d’anticipo. Venerdì sera 16 dicembre ha infatti in programma una serata informativa sull’infrastruttura ed in particolare la Tratta C alle 21 nella sala consiliare del Comune in via Vittorio Veneto.

Il Gruppo No Pedemontana e l’impatto della Tratta C

I membri del comitato locale, di recente formazione, cercheranno di spiegare come l’opera impatterà sul territorio locale anche in termini di consumo di suolo e viabilità quali strategie adottare per fermare il completamento dell’autostrada brianzola.