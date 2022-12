Andrea Monti esulta per le tratte B2 e C di Pedemontana

Andrea Monti della Lega esulta dopo che Autostrade Pedemontana Lombarda ha siglato l’accordo con il consorzio per la progettazione e realizzazione delle Tratte B2 e C.

Andrea Monti esulta “In barba ai finti ecologisti, Pedemontana va avanti”

“In barba alle cattive sirene di certa politica, che sotto elezioni si svegliano finto-ecologiste e non trovano di meglio che prendersela con un’opera strategica per il territorio quale Pedemontana, quest’ultimo progetto va avanti. Autostrada Pedemontana Lombarda ha firmato il contratto che prevede l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle Tratte B2 e C al Gruppo Webuild – Pizzarotti”. Così il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone.

Andrea Monti esulta “Finisce così l’indegno teatrino”

“Grazie ad un investimento di circa 1,26 miliardi di euro oggi inizia la progettazione esecutiva delle Tratte B2 e C – ha proseguito il leghista –.Sono sicuro che i nostri cittadini apprezzeranno quest’importante intervento che vede protagonista principale Regione Lombardia e soprattutto mi auguro che termini l’indegno teatrino mediatico del fronte del no, ormai mandato in soffitta dai fatti”. Lo stesso consigliere parlando di interventi strategici ha anche evidenziato che “Costoro dovrebbero imparare dalla storia. Due giorni fa un’altra opera scioccamente contestata, il Mose, ha salvato Venezia dal picco di marea. Ieri, poi, è stato firmato il protocollo d’intesa per la realizzazione della Gronda di Genova, nel tratto interessato dal crollo del ponte Morandi. Queste sono dimostrazioni del fatto che la politica dei SI, quella che fa andare avanti e progredire il Paese, vince sui no. Il tris lo facciamo con la firma del contratto di Autostrada Pedemontana e l’inizio ufficiale della tratta B2 e C”.