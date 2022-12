Il presidente Santambrogio: “La Pedemontana è utile e serve un confronto con il territorio per la D Breve”

Dopo le sollecitazioni di Fratelli d’Italia sul tema Pedemontana, interviene il presidente Luca Santambrogio della Provincia di Monza e Brianza.

Il presidente Santambrogio: “La Pedemontana e il ruolo dei tecnici”

Luca Santambrogio

“Tutti concordano sul fatto che la Brianza necessiti di un collegamento est-ovest. Per me questo collegamento è ben garantito da Autostrada Pedemontana con le tratte b2 e c. Io ho ancora il ricordo di quando da assessore seguivo, dal 2007 al 2012, la questione Pedemontana per la città di Meda. In quegli anni ho sempre apprezzato il lavoro di Autostrade Pedemontana Lombarda di coinvolgimento dei territori. Ed è per questa ragione che ho molto apprezzato la presenza dei vertici di Pedemontana all’incontro di Vimercate” ha fatto sapere il primo cittadino medese.

Il presidente Santambrogio: “La Pedemontana e il dialogo con i sindaci”

Lo stesso Santambrogio parlando poi nello specifico dell’ultima sezione della nascente autostrada sul territorio della Brianza Est ha evidenziato che “per quanto riguarda la tratta D breve, non essendo ancora finanziata e passata dal Cipes, ritengo che la sua progettazione debba procedere con un serrato colloquio con i sindaci e con il territorio interessato, al fine di studiare, tutti insieme, le opere connesse e compensative necessarie alla sua messa a sistema. Va in questa direzione la decisione della Provincia di Monza e della Brianza di affidare un incarico per produrre uno studio del traffico di tutta l’area del vimercatese che tenga in considerazione diversi scenari possibili compreso l’impatto del nuovo ponte di Paderno d’Adda”.