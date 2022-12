Andrea Monti vuole Pedemontana e discutere della Tratta D Breve

Non manca di certo la reazione del leghista Andrea Monti su Pedemontana, dopo che i sindaci del Vimercatese la settimana scorsa hanno presentato una mozione contro l’autostrada da portare nei diversi consigli comunali e soprattutto dopo che gli ambientalisti scenderanno in strada sabato 17 dicembre su tutto il percorso dell’infrastruttura.

Andrea Monti vuole Pedemontana e “Lo schiaffo ai cittadini”

“Uno schiaffo in faccia a migliaia di cittadini che ogni giorno sono costretti a subire da anni lunghissime code e ingorghi, ogni mattina per recarsi al lavoro e ogni sera per tornare a casa. Affermare che Pedemontana non serva significa vivere fuori dalla realtà: abbiamo una pessima qualità dell’aria, una pessima qualità della vita, una pessima circolazione che scoraggia il sistema produttivo a investire nel nostro territorio. Siamo a pochi mesi dall’inizio dei cantieri di una grande opera che segnerà un cambio epocale nella vita dei brianzoli, un miglioramento sensibile della qualità della loro vita. E questi sciagurati ancora tentano di bloccare il progresso solo per ideologia” ha dichiarato il consigliere regionale.

Andrea Monti vuole Pedemontana e le modifiche alla D Breve

Lo stesso esponente del Carroccio però promette anche che “ci faremo carico come Lega di raccogliere tutte le proposte di modifica e miglioramento della tratta D Breve (l’unica modificabile) assolvendo noi a quel ruolo che dovrebbe essere dei sindaci, ma che i primi Cittadini impegnati nella campagna elettorale per la Sinistra non stanno portando avanti”.