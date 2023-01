Nasce il terzo Polo ad Arcore tra Azione e Italia Viva

Azione e Italia Viva annunciano ufficialmente l’avviamento di un Coordinamento cittadino unitario ad Arcore, per la definizione congiunta delle iniziative politiche dei due partiti. La costituzione del nuovo organo, che definirà le iniziative congiunte sul territorio comunale, segue il percorso nazionale e provinciale di integrazione tra i due partiti di centro, promotore di una politica liberale, popolare, riformista ed europeista. Le attività del nuovo organo non riguarderanno solo l’ambito comunale ma anche proposte da condividere con i referenti provinciali e regionali, in previsione delle prossime votazioni regionali.

Nasce il terzo Polo ad Arcore con uno sguardo alla viabilità

“Anche a livello locale ci stiamo attrezzando per creare un polo aggregatore di buona politica – dichiara Marco Raimondi, responsabile di Azione Arcore – con lo scopo di affrontare con serietà i problemi concreti dei cittadini.” Massima priorità del coordinamento, quindi, alle criticità territoriali come la sanità locale, il traffico, la questione Pedemontana e la sicurezza nelle ore notturne. “Un tema prioritario su cui intendiamo lavorare è la viabilità. – aggiunge Luigi Sala di Italia Viva – Arcore, infatti, ha un grave problema di congestione del traffico in alcune fasce orarie e questo sarà uno dei punti su cui ci concentreremo”. Dopo essersi confrontata al suo interno e con la base, l’unione, deciderà la linea comune in base al voto di maggioranza dei suoi componenti, costituendo, a livello comunale, gruppi di lavoro per ambito per analizzare i temi di primaria importanza al fine di formulare proposte dettagliate. La casa del Coordinamento sarà la sede del circolo arcorese dedicato a Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti della Repubblica Italiana e dei fondatori del Partito d’Azione. I gestori del centro, oltre a concedere gli spazi, hanno deciso di partecipare attivamente alla creazione di un movimento cittadino.