I comitati del no a Pedemontana sono in mobilitazione

I comitati del no a Pedemontana sono già in strada per manifestare la propria contrarietà con “Viviamo la Brianza, Fermiamo Pedemontana”. Oltre un centinaio si sono già radunati sabato mattina 17 dicembre in piazza Marconi a Vimercate e da qui partiranno per una passeggiata che interesserà via Vittorio Emanuele e le altre strade del centro, fino al sottopasso Bananina. A questo punto deviazione per i sentieri nei campi fino ad arrivare alla via Per Ornago di Vimercate. Punto di ritrovo coordinate 45,6 nord, 9,4 est. Circa 3 km.

I comitati del no a Pedemontana tra Vimercate e Bellusco

A Bellusco c’è in atto un altro presidio in piazza Fumagalli Poi camminata percorrendo Via Dante, Via Ornago, Sp 176, prendendo quindi il sentiero che porta al campo Shirin (tulipani/zucche) fino alla Cascina Rossino e da lì con sentieri fino al punto di ritrovo. Circa 3 Km. “Al punto di ritrovo si offriranno bevande calde e P.A.N.E…ttone per creare un momento di riflessione e di consapevolezza proprio in uno dei luoghi in cui passerà la Pedemontana” hanno fatto sapere gli organizzatori.

I comitati del no a Pedemontana e i presidi

Altri gazebo sono presenti ad Arcore in Largo Vela, a Cascina Corrada a Usmate-Velate, in piazza del Mercato a Lesmo, a Desio in piazza Conciliazione e a Seveso al mercato cittadino di via Redipuglia.

I comitati del no a Pedemontana e le associazioni coinvolte

Promuovono la mobilitazione: Ass. Colli Briantei, Alternativa Verde Desio, Coordinamento No Pedemontana, Comitato Ambiente Bovisio Masciago,Legambiente circolo Gaia Usmate e Velate, Legambiente circolo Laura Conti di Seveso, Legambiente Seregno , Lista Altra Bovisio, Lista Passione Civica Cesano Maderno, Sinistra e Ambiente Meda, Impulsi Sostenibilità e Solidarietà Meda, Immaginarcore, Prospettiva Civica Arcore, Meltingpot Arcore, Gas Vitale Arcore, Vivi Lissone, Seveso Futura, Un Parco per Bernareggio, Comitato Fermaecomostro tratta D breve, gruppo No Pedemontana Lesmo, comitato PedemontaNO di Vimercate.