La Pedemontana si avvicina, partiti i carotaggi del terreno per la tratta C

La Pedemontana si avvicina alla Brianza Est. Nella giornata di martedì 31 gennaio sono cominciati i carotaggi del terreno da parte dei geologi incaricati da Apl (Autostrade Pedemontana Lombarda). I tecnici sono al lavoro in un campo lungo via Galilei nella frazione di Gerno di Lesmo a pochi passi dal fiume Lambro con una grande sonda per valutare la tenuta dell’area dove la tratta C che interessa anche Biassono, Arcore e Usmate-Velate scorrerà l’autostrada brianzola. D’altronde la missione per Regione Lombardia è concludere le sezioni B2 e C dell’infrastruttura per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nonostante la contrarietà di molte amministrazioni locali e di diversi comitati e gruppi ambientalisti.

La Pedemontana si avvicina con le tratte B2 e C entro il 2026

Proprio il consigliere regionale leghista Andrea Monti replicando alla proposta di Fratelli di Italia di ampliare la Tangenziale Est e non realizzare la D Breve aveva chiosato “Pedemontana andrà avanti così com’è e se loro vogliono prendere in giro la gente lo facciano pure. La loro proposta non è stata minimamente presa in considerazione da Autostrade Pedemontana. Entro quest’anno partono i cantieri della B2 e C e la loro proposta sulla D è inattuabile. L’unica possibilità che hanno loro è di ritardare l’inizio dei lavori per l’ultima sezione mandando in tilt Vimercate. Questa infrastruttura è voluta anche da Giorgia Meloni”. Sono in programma in queste settimane ben 60 carotaggi su tutto il territorio di Monza e Brianza.