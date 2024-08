F1, i numeri del Censis: «Il Gp d’Italia a Monza vale 142 milioni, ecco come e dove può crescere»

Quanto vale il Gran Premio di Monza? 142 milioni secondo lo studio della Fondazione Censis presentato giovedì 29 agosto in autodromo. Una stima più prudente rispetto ai 178 milioni calcolati da Camera di Commercio di Milano Monza e Lodi, che mette comunque Monza davanti ad Imola che vale 85 milioni.

F1, i numeri del Censis: strumento per capire le «voci con margini di crescita»

Perché questo studio? «Uno strumento per capire le voci già mature e quelle che hanno ampi margini di crescita – spiega il professor De Rita – come lo shopping e la creazione di eventi».

Si parte dal presupposto che il mondo della Formula 1 non è più quello di dieci anni fa: «Un tempo arrivavano gli appassionati – prosegue De Rita – compravano un posto prato ed entravano con lo zainetto e le loro cose. Adesso loro ci sono sempre e sono l’anima dell’evento, ma ci sono anche molti “big spender”, persone con buone capacità di spesa che arrivano anche con la famiglia per cui bisogna creare un’esperienza piacevole»

F1, i numeri del Censis: la fotografia di come spendono i tifosi

Quest’anno il 66% delle presenze saranno di stranieri, la vendita dei biglietti porta nelle casse 30 milioni di euro e questo dato non potrà variare molto in futuro.

Per bar e ristoranti il pubblico del Gran Premio lascia sul territorio 7 milioni di euro, per le spese di trasporto 18 milioni, altri 30 milioni sono spesi per i pernottamenti. Si calcola che siano circa 70mila gli spettatori che restano per il fine settimana pronti a pagare per un alloggio in media 450 euro.

La voce “shopping” ha un grande potenziale: oggi i negozi della moda milanese raccolgono 10 milioni di euro nelle giornate del Gran Premio.

I tradizionali “souvenir” da Gran Premio come felpe, magliette, bandiere, valgono 10 milioni di euro e altrettanto è l’indotto lasciato sul territorio da media e addetti ai lavori.

F1, i numeri del Censis: «Puntare su grandi eventi»

De Rita suggerisce di puntare su grandi eventi: «Gli americani sono maestri con eventi come il Super Bowl ad unire sport e spettacolo – spiega – a Monza ci si potrebbe inventare la “Settimana della moda sportiva”, ma anche la “Settimana della meccanica”».

Il presidente del consiglio Regionale lombardo Federico Romani ha proposto di istituire una “Fashion road” all’interno del circuito per richiamare i grandi marchi del lusso come avviene altrove.

I numeri del Censis sicuramente incoraggiano gli investimenti anche quelli promessi dal sottosegretario al Ministeri dell’Economia Federico Freni: «Avremo attenzione – ha detto – per Monza e la Formula 1».

F1, i numeri del Censis: Sticchi Damiani, «puntare su copertura area Hospitality e rifacimento tribune»

Di investimenti fatti e futuri ha parlato il presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani: «Il nostro obiettivo – ha concluso Sticchi Damiani – è rendere l’esperienza del Gran Premio sempre più bella e piacevole. Per questo puntiamo alla copertura dell’area hospitality e al rifacimento delle tribune, lavori essenziali per tenere il Gran Premio a Monza».