Gran Premio di Monza, pronto il piano dei trasporti

Ed è pronto anche il piano della mobilità per la 95esima edizione del Gran Premio di Formula 1, predisposto da Monza Mobilità in collaborazione con il Comune in vista del grande afflusso di pubblico previsto per la tre giorni. Il piano è stato condiviso con la Prefettura, la Questura, con le forze dell’ordine e con tutti i soggetti coinvolti nella macchina organizzativa del grande evento; il documento è stato condiviso anche con i Comuni limitrofi. “Il piano della mobilità – afferma il sindaco di Monza Paolo Pilotto – nasce da un collaudato schema che permette di accogliere il numeroso pubblico del Gran Premio limitando la congestione delle vie della città e riducendo al minimo l’impatto dell’afflusso e del deflusso degli appassionati sul traffico”.

Sono circa 9mila i parcheggi disponibili per chi raggiunge Monza in auto. 300 i posti nel parcheggio ‘platino’ istituito in Via Grandi a Vedano, 1900 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi e via Sciavatera a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 100 posti al ‘bianco‘ vicino al centro di Biassono, in via Trento e Trieste, 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 1900 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “Cam” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 1300 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 110 posti per bus; 1200 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi, oltre 600 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto), 500 (+ 10 bus) nel parcheggio ‘rosso’ a Villasanta, nell’area della stazione e presso lo stabilimento Rovagnati. Sarà possibile parcheggiare le moto anche nei parcheggi ‘gold’ e ‘verde’.

Saranno 3 le linee di navette in circolazione che, nelle giornate di sabato e domenica, effettuano un servizio continuo tra le 7.30 e le 20.30: linea Nera per collegare la stazione di Monza FS – Piazza Castello al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea Blu che dal parcheggio Blu in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea Viola che dai parcheggi Viola (centro commerciale Rondò dei Pini e Synlab) porta il pubblico a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti/via IV Novembre (vicino al Gate A dell’autodromo). Nella giornata di venerdì non saranno attive le linee Blu e Viola perché i parcheggi non saranno attivi; la linea Nera dalla stazione al parco, invece, è attiva durante le 3 giornate.

I biglietti delle navette, che costano 5 euro, sono acquistabili online sul sito di Monza Mobilità (https://portale.monzamobilita.it/bookSmarterMonza/), oppure in loco presso i capolinea. La navetta Nera è inoltre acquistabile come biglietto integrato (treno+navetta nera) sui canali di Trenord al costo di 10 euro. È inoltre possibile raggiungere l’autodromo in bicicletta e lasciare la bici in uno dei due parcheggi gratuiti allestiti a Porta Monza e al Parcheggio Prato di Biassono in via Parco, angolo via Madonna delle Nevi.

Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica che verrà installata lungo le strade principali.

Quest’anno, Monza Mobilità ha attivato una collaborazione con le piattaforme di navigazione: Google Maps e Waze per avvisare gli utenti delle chiusure stradali e limitazioni del traffico, attuate per le 3 giornate di evento, al fine di indirizzare le auto più velocemente ai parcheggi dedicati senza appesantire ulteriormente la viabilità.

Le prenotazioni. Come per la scorsa edizione, Monza Mobilità ha attivato un portale per consentire agli spettatori di arrivare a Monza senza cercare parcheggio e senza fare la coda per il biglietto della navetta, garantendo il massimo confort e la migliore esperienza di viaggio.

Trasporto Pubblico Locale – Linea Z 221. Verrà potenziata la Linea Z221 che effettua il collegamento con autobus tra le stazioni di Sesto San Giovanni FS e Vedano al Lambro, al fine di intercettare la domanda di mobilità generata dal pubblico che raggiunge Sesto FS con la metropolitana – Linea M1 e raggiunge l’Autodromo. Si avrà, in deflusso, la seguente disponibilità di mezzi ogni giorno:

Venerdì 30: 4 mezzi aggiuntivi rispetto al servizio ordinario;

Sabato 31: 8 mezzi aggiuntivi rispetto al servizio ordinario a partire dalle 16.30 fino alla fine del deflusso (+circa 40% rispetto al 2023);

Domenica 01: 14 mezzi aggiuntivi rispetto al servizio ordinario nella fascia oraria compresa tra le 16.30 e il termine del deflusso (+circa 70% rispetto al 2023).

Gli autobus si fermeranno in due località: Biassono, in corrispondenza dell’attuale fermata Cesana/Villa e Vedano al Lambro, in corrispondenza dell’attuale fermata di via Montegrappa.

I collegamenti ferroviari. Anche quest’anno Trenord organizza 21 corse straordinarie tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo per raggiungere la gara di F1 a Monza (domenica 1settembre) e propone biglietti speciali verso Biassono-Lesmo e Monza per viaggiare in treno verso le prove e la gara (30-31 agosto e 1 settembre).



I TRENI STAORDINARI PER LA GARA (1 settembre):

Sarà possibile viaggiare sui treni straordinari Milano Porta Garibaldi-Biassono Lesmo pre-acquistando il biglietto speciale dedicato su trenord.it o sull’App, a soli 5€ andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l’Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord [clicca qui].



I BIGLIETTI SPECIALI PER PROVE E GARA (30-31 agosto o 1 settembre):

Per chi parte da Milano verso prove e gara, è disponibile un biglietto integrato speciale TRENO+BUS valido per un viaggio andata e ritorno fra Milano e Monza FS a bordo di tutti i treni Trenord e per lo spostamento fra Monza FS e l’Autodromo (Ingresso Gate G) sulla Navetta della Linea Nera. Il biglietto speciale, in vendita al costo di 10€, consente di viaggiare anche su 8 treni straordinari Milano Centrale-Monza FS, senza fermate intermedie, che saranno effettuati da Trenord sabato 31 agosto e domenica 1 settembre (per gli orari clicca qui).

Infine, per chi viaggia da tutta la Lombardia è disponibile il biglietto speciale TRENORD DAY PASS. Al prezzo di 13€, il ticket comprende un viaggio di andata e ritorno da tutte le stazioni della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo sui treni Trenord (eccetto il Malpensa Express), comprese le 8 corse straordinarie Milano Centrale-Monza FS che saranno effettuate sabato 31 agosto e domenica 1 settembre (per gli orari clicca qui). I ragazzi under 14 viaggiano gratis con il titolare del biglietto.

Con le misure attivate di incremento del servizio ferroviario e degli autobus si intende incentivare sempre di più l’uso del trasporto pubblico per raggiungere l’autodromo.

Sicurezza: l’impegno della Polizia locale e della Protezione Civile. In ausilio al Comando di Polizia Locale arriveranno arriveranno rinforzi da 15 Comuni per un totale di circa 50 operatori esterni impiegati giornalmente.

In particolare, il 2 agosto è stato sottoscritto dai Comandanti di Polizia Locale un accordo di cooperazione che vede coinvolti il Comune di Monza (capofila) e i Comuni limitrofi, finalizzato a far fronte alle esigenze eccezionali di servizi di viabilità e di polizia stradale dei comuni interessati dal piano viabilistico. L’accordo prevede, tra l’altro: l’individuazione di un unico ufficiale di coordinamento (nominato dalla Polizia Locale di Monza), che opererà presso il G.O.S della Questura di Monza e Brianza; l’individuazione di un canale unico di collegamento tra le polizie locali cooperanti e l’esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico anche all’esterno del territorio di competenza.

Inoltre, dallo scorso anno, il Piano di Protezione Civile del Comune di Monza e di Comuni limitrofi prevede che l’eventuale gestione di emergenze che dovessero accadere sul territorio verranno gestite all’interno della Centrale Operativa Interforze dell’autodromo.

Piano Mobilità: i dati degli scorsi anni. Sulla base dei dati raccolti nelle precedenti edizioni, si è constatato che, nella giornata di domenica – giorno in cui si registra una presenza più consistente di pubblico – il Piano di Mobilità abbia gestito il 52% degli spostamenti degli spettatori. Di questo 52 %, 53% ha utilizzato il TPL (treno o autobus di superficie); il 34% ha utilizzato il mezzo proprio, usufruendo dei parcheggi messi a disposizione da Monza Mobilità; il 6% ha raggiunto l’evento con autobus GT e il 7% ha utilizzato la micromobilità in sharing. Il totale degli accessi all’autodromo durante i tre giorni dell’evento, secondo quanto dichiarato da Sias, è stato di 270mila, e un simile numero di spettatori è atteso anche per il 2024.