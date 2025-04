Le ultime due giornate di campionato di Eccellenza saranno decisive per determinare le sorti di alcune società, specialmente quelle brianzole.

Calcio, Eccellenza Girone A: BaSe 96 cerca di evitare la retrocessione diretta nel derby con l’Ardor

Iniziando dal Girone A dove i verdetti sono tuttora in sospeso, non solo per la promozione diretta in Serie D, con Caronnese, Pavia e Solbiatese pressoché appaiate nelle posizioni di vertice, ma anche per i play out dove sono coinvolte tre squadre brianzole: Lentatese, Meda, Base 96 Seveso.

In questo girone, in tema di play off, il primo caso è quello del Mariano che, pur avendo la certezza di non poter essere raggiunto al quinto posto dall’Ardor Lazzate, dovrà lottare con la forbice dei nove punti dalla seconda, per cui la stagione dei comaschi potrebbe finire con l’ultima giornata della regular season. A oggi la distanza è di dieci lunghezze e diventa quindi determinante rosicchiare almeno un punto al Pavia o alla Caronnese e non perderli dalla Solbiatese. Quest’ultima, sarà proprio l’avversaria del Mariano domenica alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno per poi difendere il proprio campo dall’assalto del Casteggio che rischia di giocarsi la possibilità di evitare i play off proprio nell’ultimo turno di campionato in programma domenica 4 maggio.

Ma tornando alle partite in calendario questo fine settimana (a tal proposito tutte le squadre saranno in campo dalle ore 15,30) il Base 96 Seveso gioca tutte le carte per evitare la retrocessione diretta nel match che lo vede impegnato allo stadio Gianni Brera di Lazzate. Il Meda, apparso in ripresa, dovrà riconfermarlo anche allo stadio Comunale di Robbio Lomellina conquistando cioè i tre punti in palio ma nel contempo il suo futuro è strettamente legato all’esito dei confronti Casteggio – Lentatese e Saronno – Legnano.

In questo girone, insomma, il futuro delle squadre brianzole, ad eccezione di quello che riguarda l’Ardor, è tutto da decifrare.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica – Caronnese, Pavia 70 punti; Solbiatese 69; Rhodense 63; Mariano 60; Ardor Lazzate 53; FBC Saronno 47; Sestese 41; Cinisello 39; Vergiatese 37; Legnano, Lentatese 36; Casteggio, Ispra 34, Sedriano 30; Meda 27; BaSe 96 Seveso, Robbio Libertas 22 punti.

Prossimo turno, domenica 27 aprile 2025 ore 15,30: Ardor Lazzate – BaSe 96 Seveso; Casteggio – Lentatese; Robbio – Meda.

Calcio, Eccellenza Girone B: finale al cardiopalmo per Leon Vimercate e Fucina Muggiò, attese dal derby

Nel Girone B finale da cardiopalmo soprattutto per la Leon Vimercate e la Fucina Muggiò che domenica dovranno affrontarsi alla Leon Arena per incassare punti necessari allo scopo di sostenere i rispettivi programmi che sono per la Leon quello di proseguire la rincorsa verso la vetta del girone dove il Mapello, apparso più volte in difficoltà, giocherà in trasferta ad Almenno San Salvatore, e per la Fucina Muggiò di iniziare nel miglior dei modi lo sprint finale. La squadra di Muggiò diretta dal presidente-allenatore Luciano Pace rivolgerà le sue attenzioni anche a quanto avverrà a Canzo dove l’Altabrianza Tavernerio ospita il Tribiano. Al comunale di San Donato Milanese sarà impegnata la Casati Arcore: l’undici di mister Nava è chiamato a chiudere almeno con un risultato positivo un torneo caratterizzato da troppe imperfezioni.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica – Mapello 65 punti; Leon Vimercate 60; Cisanese 59; Trevigliese 56; RC Codogno 55; Ponte San Pietro 50; Academy Calvairate 49; Arcellasco Città di Erba 46; Lemine Almenno 45; Alta Brianza 44; Tribiano 42; Tritium 40; Fucina Muggiò 39; Colognese 37; Olginatese 34; FC Milanese 31; Luciano Manara 20; Casati Arcore 17 punti.

Prossimo turno – Domenica 27 aprile ore 15,30: Leon – Fucina Muggiò; FC Milanese – Casati Arcore.