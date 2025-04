Tre punti vitali per il Meda in chiave salvezza, con i brianzoli che allo stadio “Mino Favini” superano (2-1) il Saronno nel posticipo della terzultima giornata di Eccellenza e accorciano i punti di distacco con Casteggio e Ispra, tornando quindi a sperare nei playout. Decide la doppietta di Samuele Calmi, inutile la rete a una decina di minuti dal triplice fischio finale di Stefano Locati per gli ospiti che dopo cinque risultati utili consecutivi interrompono una striscia positiva e rimangono fermi a 47 punti, a -6 dal sesto posto. Per il Meda invece è la sesta vittoria in questa stagione.

Calcio, Eccellenza: Meda batte Saronno nel posticipo, la partita

Il risultato si sblocca al 17′ con la rete di Calmi che porta in vantaggio i padroni di casa sfruttando un clamoroso errore di un difensore saronnese in fase di costruzione. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa quando, dopo tre minuti, la direttrice di gara concede un calcio di rigore al Meda in seguito ad un contrasto tra Fasoli e Calmi che, dagli undici metri, non sbaglia e firma la doppietta. La prima ed unica reazione concreta del Saronno si concretizza a dieci minuti dal termine con una prodezza di Locati che accorcia le distanze insaccando il pallone con una conclusione al volo sulla sponda di testa di Mammetti.

Calcio, Eccellenza: il tabellino di Meda-Fbc Saronno

MEDA-FBC SARONNO 2-1

MARCATORI: 17′ pt Calmi (M), 4′ st rig. Calmi (M), 36′ st Locati (S)

MEDA (4-3-3): Aiello, Campanella, Annoni, Petito, Ambrosini, Romeo (dal 32′ st Lanzarini), Pozzoli, Martino, Confalonieri, Calmi (dal 20′ st Gebbia e dal 44′ st Russo), Miccoli (dal 1′ st Di Cesare). A disposizione: Cassina, Panizza, Esposito, Barile, Ferraroli. All. Cairoli.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco (dal 1′ st Tucci), Favilla (dal 10′ st Mammetti), Proserpio, Ferrari (dal 10’ st Cabezas), Locati, Schingo (dal 28′ st Vaglio), Ortolani, Rudi,), Fasoli, Alletto, De Vincenzi (dal 16′ st Pedrocchi). A disposizione: Brenicci, Bello, Papasodaro, Mazzone. All. Tibaldo.

ARBITRO: Giorgia Arcoleo di Palermo.

AMMONITI: Ambrosini, Pozzoli, Di Cesare (M); Proserpio, Locati (S)