Terzultima giornata del campionato prima della lunga sosta caratterizzata da differenti risultati ottenuti dalle squadre brianzole. Nel Girone A, l’Ardor Lazzate ha pareggiato (1-1) in trasferta a Mariano Comense e ora il distacco dei ragazzi di mister Fedele dalla zona play off è stato di fatto certificato. La Lentatese sconfitta (2-1) dovrà affrontare i prossimi impegni con la massima determinazione per evitare di scivolare nella zona play off mentre la sorte dei rossoverdi del BaSe 96 Seveso resta appesa ad un filo nonostante l’importante vittoria (2-1) sulla Vergiatese. Il passaggio diretto in Serie D è ristretto invece alle prime tre della classe che hanno vinto non senza fatica: il Pavia a Ispra con un goal lampo di Fognini, la Caronnese a Sedriano trascinata da Colombo, la Solbiatese, in rimonta, a Lentate sul Seveso.

Nel Girone B la Leon Vimercate ha vinto di misura (1-0) a Trezzo sull’Adda ma resta a -5 dalla capolista Mapello che, dopo due sconfitte di fila, ha superato a Muggiò la Fucina (2-0). Battaglia a viso aperto ad Arcore tra la Casati e la Colognese: hanno vinto gli ospiti (4-3) che stanno lottando per uscire dalla zona playout.

Il Campionato riprenderà con alcuni anticipi programmati per sabato 26 aprile mentre la maggior parte dei match verrà disputata nel pomeriggio di domenica 27 aprile.

Calcio, Eccellenza: il Torneo delle Regioni 2025, sei gli Under 19 brianzoli convocati

Innanzitutto per dar spazio al Torneo delle Regioni 2025. A tal proposito, sono stati indicati, con un comunicato ufficiale, i nomi dei giocatori Under 19 che affronteranno nei prossimi giorni il Torneo in programma in Sicilia. Tra i calciatori selezionati ci sono anche Emanuele Rapone (Ardor Lazzate), Alexander Leoni (Lentatese), Alex Di Noi (Concorezzese), Filippo Leanza (Fucina Muggiò), Nicolò Fiorin (Leon Vimercate) e Tommaso Morotti (Vis Nova Giussano). Prima di partire alla volta dell’isola, i convocati si ritroveranno martedì 8 aprile alle 14 (inizio allenamento ore 15) al Centro Sportivo Comunale di Trezzo sull’Adda per il primo allenamento collettivo, e il giorno successivo, mercoledì 9 aprile alle 14 presso il Centro Sportivo Comunale di Casatenovo, per un’altra sgambata utile per fare gruppo e per prepararsi al meglio alla prestigiosa manifestazione. Infine, venerdì 11 aprile alle ore 5.15 (volo in partenza ore 7.15) all’Aeroporto di Milano Linate per la partenza verso la Sicilia.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

In attesa della partita tra Meda e Saronno prevista in notturna lunedì 7 aprile, nel Girone A, amara sconfitta per la Lentatese che, sbloccato il punteggio con Diaferio, dopo un solo minuto di gioco, non è riuscita a contenere la reazione degli avversari che al 36’ hanno ristabilito la parità con Manfrè su assist di Riceputi. Il pareggio è durato soltanto pochi minuti: infatti Scapinello al 39’ ha trasformato un calcio di rigore concesso per fallo su Martinez. Nel secondo tempo il ritmo di gioco si è abbassato con la Solbiatese che ha controllato tutte le iniziative della squadra di mister Fossati. La Lentatese però non si è data per vinta e negli ultimi minuti di gioco ha sfiorato il pareggio con Diaferio che ha colpito un palo. Dopo questa sconfitta la squadra di mister Fossati può far leva sul vantaggio di due punti sulla zona playoff ma nelle ultime due giornate della stagione dovrà scendere in campo con la massima determinazione per centrare l’obiettivo salvezza.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

La scontro playoff tra il Mariano e l’Ardor Lazzate si é concluso con un salomonico risultato di parità (1-1) che ha sancito la fine della corsa dei giallo-azzurri lentatesi ma anche il superamento da parte dei padroni di casa di quella soglia dei nove punti (10) dal secondo posto oltre la quale, pur finendo quinti, non sarebbero stati ammessi al primo turno. La partita nel comasco si è sbloccata al terzo minuto della ripresa con la rete di Orellana a cui ha fatto seguito l’immediata risposta del bomber Giangaspero bravo nell’intercettare un retropassaggio e battere il portiere Stropeni.

Calcio, Eccellenza: BaSe 96 Seveso

Prestigiosa vittoria in rimonta del BaSe 96 Seveso che nel finale è riuscito a recuperare il risultato ed a riaprire il discorso salvezza attraverso l’accesso ai playout. I ragazzi di mister Simone Cazzaniga dopo aver subito alla mezz’ora di gioco la rete di Vara che ha portato in vantaggio la Vergiatese non si sono scoraggiato e pian piano hanno risalito la corrente sino a pareggiare il punteggio all’84′ con Ramos e soprattutto a piazzare il colpo vincente all’89’ con Grippo. Ora archiviata la quinta vittoria sono pronti a scendere in campo per piazzare il rush decisivo verso la zona playout.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica – Caronnese, Pavia 70 punti; Solbiatese 69; Rhodense 63; Mariano 60; Ardor Lazzate 53; FBC Saronno 47*; Sestese 41; Cinisello 39; Vergiatese 37; Legnano 36; Lentatese 36; Casteggio, Ispra 34, Sedriano 30; Meda 24*; BaSe 96 Seveso, Robbio Libertas 22 punti.

*Meda e Saronno una partita in meno.

Prossimo turno sabato 26 aprile, ore 15.30: Solbiatese – Mariano. Domenica 27 aprile, ore 15,30: Ardor Lazzate – BaSe 96 Seveso; Casteggio – Lentatese; Robbio – Meda.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate ha proseguito la sua marcia sotto la guida di mister Riccardo Ghidelli e allo stadio La Rocca di Trezzo sull’Adda ha incasellato la 18° vittoria stagionale e soprattutto ha confermato di possedere l’attacco più prolifico del girone come lo attestano le 74 reti ottenute in 32 partite. Il goal che ha sbloccato il risultato nella fase finale del match è nato da un’invenzione di Pellè, in versione assist man che di testa, su calcio d’angolo, ha appoggiato il pallone a Bonalumi per il tocco vincente.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Il Mapello di Luca Mascaro ha espugnato il fortino della Fucina a Muggiò e, grazie ai goal di Simone Signori al 54’ e alla prodezza di Luca Confalonieri all’88’, ha aggiunto tre punti pesanti alla sua posizione di leader del girone. La Fucina, sempre guidata in panchina dal presidente-allenatore Luciano Pace, meritava miglior sorte ed ora dovrà rimboccarsi le maniche per risalire la corrente nelle ultime due partite della regular-season iniziando dalla trasferta in programma il 27 aprile a Tribiano ospite di una squadra che la precede di soli tre punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Botta e risposta tra la Casati Arcore e la Colognese in una partita cominciata con 25’ di ritardo per effettuare controlli all’altezza delle porte, iniziativa che ha sicuramente creato del malcontento in casa brianzola. Sul campo il team diretto da mister Nava ha tenuto testa ai gialloverdi con le reti di Pagani, Marzucca e Mantellini ma nel finale è stata superata dalle reti di Gullit e Villone che si sono aggiunte a quelle messe a segno nella prima mezz’ora di gioco da Ratti e da Consonni.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica – Mapello 65 punti; Leon Vimercate 60; Cisanese 59; Trevigliese 56; RC Codogno 55; Ponte San Pietro 50; Academy Calvairate 49; Arcellasco Città di Erba 46; Lemine Almenno 45; Alta Brianza 44; Tribiano 42; Tritium 40; Fucina Muggiò 39; Colognese 37; Olginatese 34; FC Milanese 31; Luciano Manara 20; Casati Arcore 17 punti.

Prossimo turno, domenica 27 aprile ore 15.30: Leon – Fucina Muggiò; FC Milanese – Casati Arcore.