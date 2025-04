Il 7-0 inflitto all’Asd Oratorio Redondesco, e la contemporanea sconfitta dell’Uesse Sarnico a Cavenago, ha fatto esplodere la festa biancorossa: l’Ac Monza femminile di Monica Iustoni ha vinto il campionato di Promozione ottenendo la promozione in Eccellenza con una giornata di anticipo.

Calcio, Ac Monza: la Prima squadra femminile promossa in Eccellenza, 7-0 all’Oratorio Redondesco

Una domenica stellare per le brianzole in attacco da subito e in gol già al 2′ con Maio pescata davanti alla porta da un filtrante di Perego. A segno poi Viganò (10’ pt, 29’ st), Perego (13’ st ), Marino (41’ st), Di Qual (44’ st), Zagaria (46’ st). Nel prossimo turno, domenica 27 aprile, l’AC Monza concluderà il campionato contro l’Uesse Sarnico 1908.

Calcio, Ac Monza: la Prima squadra femminile promossa in Eccellenza, i complimenti di Galliani e Bianchessi

Ad allenatrice e giocatrici sono arrivate le congratulazioni di Adriano Galliani e Mauro Bianchessi a nome di tutta la società: «Complimenti alle ragazze e a tutto lo staff, che con grande passione, perseveranza e ambizione hanno raggiunto l’obiettivo e reso questa giornata speciale per tutti noi».