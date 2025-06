Dopo la pubblicazione delle date di inizio stagione 2025-2026 da parte del Comitato Regionale Lombardia FIGC, sono state rese note le domande di ripescaggio e in ottica Eccellenza, anche a seguito delle mancate richieste di Morazzone e Sporting Brescia, nonché per le promozioni in Serie D di Leon Vimercate e Scanzorosciate, sono diventati ben 17 i posti liberi.

Calcio, Eccellenza: posti liberi e squadre in corsa per la categoria

Come è stato più volte comunicato, undici saranno così assegnati: cinque innanzitutto a società della Lombardia retrocesse dalla serie D e precisamente Magenta, Fanfulla Lodi, Ciliverghe Mazzano e Arconatese (Girone B), Caravaggio (al termine dei playout nel Girone C), quindi altri sei alle vincitrici dei gironi di Promozione: Baranzatese, Vis Nova Giussano, Pianico, Calcio Pavonese – Pavone del Mella, Barona Sporting – Milano, Assago.

Pertanto sono rimaste soltanto sei le caselle da completare a cui andrebbe aggiunta un’altra a seguito della fusione Mapello-Ponte San Pietro, mentre appare archiviata l’ipotesi dell’auto retrocessione della Vergiatese (avrebbe favorito la promozione di un’altra società!).

Quindi a tutt’oggi sarebbero sette i posti da assegnare in base alla nuova graduatoria: Accademia Pavese (vincitrice della Coppa Lombardia), Vigevano, Castelleone, Besnatese, Asd Poggese, Seregno, Zingonia Verdellino mentre Speranza Agrate, Lissone Universal Solaro devono restare alla finestra per seguire eventuali sviluppi.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

Altre novità arrivano dal mercato. Nuovo capitolo per la porta dell’Ardor Lazzate, che ha tesserato un portiere giovane ma di prospettiva in modo da soddisfare le ambizioni della società che ha confermato in panchina mister Ferdinando Fedele. Dalla Sestese, infatti, è stato prelevato Luca Ferrara (classe 2002), cresciuto nelle giovanili del Novara e con un passato in Serie D in diverse squadre come Sant’Angelo, Desenzano, Vis Nova; Como, Inter ed anche Novara invece sono i settori giovanili in cui si è formato. Nell’ultima stagione con la maglia della Sestese di Sesto Calende ha giocato 33 partite.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Tre giocatori in entrata per la Vis Nova Giussano: uno nel reparto arretrato mentre altri due sono per l’attacco. La società ha ingaggiato il difensore Edoardo Schiavina, classe 2002, con esperienze anche in Serie D ed Eccellenza e che va a completare un reparto difensivo dall’enorme potenzialità. Il calciatore, ex Folgore Caratese, nello scorso Girone B di Promozione (al Lissone) ha messo a segno due reti, di cui una proprio contro i ragazzi di mister Raspelli. Altri innesti invece rafforzano il reparto offensivo della squadra. Il primo innesto è Riccardo Traversa, attaccante abile nel legare i reparti: l’atleta, classe 1999, è accreditato da 14 goal messi a referto nell’ultima stagione al Castello Città di Cantù (quasi 100 goal in carriera da quando ha esordito tra i grandi nel 2019). Si tratta invece di un ritorno a Giussano per Federico Trezza, prodotto nel settore giovanile ed ex Primavera del Brescia che aveva già militato nelle fila della formazione giussanese in Eccellenza (8 reti nella stagione della retrocessione 2023/2024). Il suo rientro avviene dopo le sei marcature della scorsa annata tra Alta Brianza e Luciano Manara, entrambe nel campionato Eccellenza.

Calcio, Eccellenza: Biancu e Giambrone dalla Brianza al Cinisello

Altre segnalazioni dal calcio mercato riguardano due centrocampisti che sono stati tesserati dal Cinisello. Sono Loris Biancu, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile della Folgore Caratese, e Simone Giambrone, classe 1995, che lasciato il Seregno ritorna nella società dove due stagioni fa ha contribuito a vincere i playoff del Campionato Promozione.