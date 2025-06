Due secondi ed un quarto posto. È il bilancio della partecipazione del Seregno Fbc alla fase conclusiva della Seregno Cup-trofeo Gelsia, manifestazione promossa dalla società azzurra ed ospitata dal centro sportivo Seregnello di via Platone, che la scorsa settimana ha mandato in archivio anche i tabelloni delle categorie agonistiche.

Seregno Cup: i risultati delle categorie agonistiche

La formazione Under 16 della Vis Nova Giussano

Tra gli Under 15, si è imposto il Mariano, che in finale ha piegato 1-0 i padroni di casa, mentre sul gradino più basso del podio è salito il Lesmo, che con identico punteggio ha superato La Dominante. Negli Under 14, exploit della Folgore Caratese, che nel match decisivo ha sconfitto 1-0 La Dominante, e terza posizione per la Casatese, che ha fermato 3-1 il Molinello. Tra gli Under 16, la meglio l’ha avuta la Vis Nova Giussano, che ha regolato con autorità il Mariano, battendolo 2-0. La medaglia di bronzo è invece finita al collo del Meda, che ha spento le ambizioni del Seregno Fbc, piegato 1-0. Infine, il successo nell’Under 17 è stato appannaggio del Mariano, che ha regolato 2-0 il Seregno Fbc, mentre terza si è classificata la Luciano Manara, venuta a capo 3-2 della Vis Nova Giussano.

Seregno Cup: la soddisfazione del presidente Claudio Pozzi

L’appuntamento, molto seguito anche dal pubblico, è terminato a pochi giorni di distanza dall’annuncio di un cambio al vertice del Seregno Fbc, con Claudio Pozzi che è subentrato alla presidenza ad Alfredo Varini. «Ringraziamo tutti i collaboratori che si sono spesi per il torneo -ha commentato Claudio Pozzi-, in particolare Gelsia che ha voluto sostenere il nostro progetto».