Il Comitato Regionale Lombardia ha comunicato le date di inizio campionato e di inizio stagione per le categorie regionali. La scelta di Valentina Battistini, la presidente, è stata quella di togliere il calcio ad agosto, spostando di fatto le prime partite ufficiali a settembre.

Per i Campionati Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria il via sarà quindi domenica 7 settembre con la prima partita di Coppa Italia, mentre domenica 14 settembre ci sarà la prima partita di campionato.

Calcio Eccellenza Fedele Ferdinando – all. Ardor Lazzate

Calcio regionale promosso a settembre: in Eccellenza prime operazioni di mercato per l’Ardor Lazzate

Per quanto riguarda il Campionato Eccellenza alcune società hanno già effettuato la prime operazioni per rinnovare i propri organici e, in particolare tra quelle più attive, si è segnalata l’Ardor Lazzate che, dopo aver affidato la panchina a mister Fedele, ha certificato le conferme di Davide Spitaleri (attaccante classe 2006), Matteo Bigoni (difensore 2007) e Noah Pasqual (difensore 2006) mentre sul fronte acquisti è stato effettuato l’innesto del centrocampista Elia Di Giuliomaria.

Questi i comunicati ufficiali: “La Società comunica con piacere che Elia Di Giuliomaria è un nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate. Elia, nato nel 2004, è un centrocampista con un passato recente nelle giovanili di Renate, Inter e Como. Una stagione in Serie D con la maglia della Casatese e poi una in Eccellenza a Meda prima dell’approdo in Gialloblù”. Altro arrivo a Lazzate è quello di Andrea Mira. Centrocampista classe 1995, reduce da una stagione a metà tra Tritium e Fucina, ma noto soprattutto nel varesotto dove ha vestito le maglie di Solbiatese, Varesina e Verbano.

Calcio regionale promosso a settembre: qui Vis Nova Giussano, i giovani in prima squadra

Novità anche da Giussano. La Vis Nova società vanta un settore giovanile di assoluto livello e ogni anno diversi giovani calciatori approdano in Prima Squadra per crescere e migliorarsi. Il club, che è tornato in Eccellenza, dopo aver riconfermato titolare della panchina Gabriele Raspelli, ha promosso quattro giocatori cresciuti nel vivaio. Si tratta di: Simone Vian (centrocampista); Alessandro Fusco (esterno); Federico Radice (difensore) e Niccolò Ambrosio (centrocampista) ma soprattutto, attraverso i social, ha già delineato la struttura della squadra che affronterà il campionato Eccellenza riconfermando Alberto Zatti, Mimmo Morotti (attaccanti); Federico Scano, Luca Brambilla (portieri); Marco Tranquillini, Andrea Mantegazza, Matteo Agosta, Tommaso Barbaro (difensori); Leonardo Piacenti, Alessio Innocenti, Alberto Redaelli, Alessandro Boccardo (centrocampisti); Federico Berton, Luca Rigoni (esterni).