Calcio: la Leon Vimercate è in Serie D, Sandonà ancora ko e scoppia la festa

La Leon Vimercate completa l’impresa e, battendo anche nel match di ritorno degli spareggi nazionali il Sandonà, approda in Serie D dopo tre anni di assenza.

Calcio: la Leon Vimercate è in Serie D, una stagione di grandi prestazioni

La promozione nella massima serie dilettantistica rappresenta il coronamento di una stagione eccezionale per la Leon, che ha saputo costruire un percorso vincente. Dopo la scelta di affidare la guida tecnica della squadra a Riccardo Ghidelli, la formazione vimercatese ha saputo dimostrato carattere, qualità tecniche e solidità mentale, elementi rivelatisi determinanti sia nella fase regolare del campionato che negli spareggi.

La partita di domenica alla Leon Arena ha confermato i valori di una squadra che ha gestito la pressione mei momenti decisivi, mostrando grande maturità. La prestazione di Foresti tra i pali e la lucidità offensiva di giocatori come Pelle, Bonseri e Comelli hanno certificato la superiorità tecnico-tattica del team guidato con mano scura da Ghidelli come era apparso evidente in tutti i playoff e, per quanto concerne la fase finale, soprattutto nella gara di andata.

Calcio Eccellenza Bonseri Mattia – Foto AC Leon

Calcio: la Leon Vimercate è in Serie D, il primo tempo col Sandonà

A Vimercate, l’incontro si è aperto con un Sandonà determinato a ribaltare il pesante passivo dell’andata. Gli ospiti hanno infatti mostrato fin dai primi minuti un atteggiamento offensivo, nella speranza di compiere un’impresa ma ciononostante è stata la Leon a creare la prima vera opportunità della partita e all’11° minuto con Comelli ha impegnato la difesa veneta con una conclusione che ha sfiorato il bersaglio.

La replica del Sandonà non si è fatta attendere. Al 13° minuto Destito ha testato i riflessi del portiere Foresti con un pallonetto dalla lunga distanza, costringendo il numero uno della Leon a un intervento in due tempi per evitare la capitolazione.

L’episodio che ha indirizzato definitivamente le sorti dell’incontro è arrivato al 18° con una manovra corale di pregevole fattura che ha visto protagonisti Bonseri, autore dell’apertura laterale per Vassallo, il quale ha servito al centro dell’area di rigore Pelle che non ha sbagliato davanti al portiere veneto firmando il gol che ha messo in cassaforte la promozione.

Nonostante lo svantaggio, il Sandonà ha continuato a cercare la via del gol ma ha trovato sulla propria strada il portiere Foresti bravo nel neutralizzare ogni tentativo sorretto da una difesa granitica. Addirittura il primo tempo si è chiuso con un’altra occasione per i locali: il capitano Bonseri ha sfiorato il raddoppio con un tiro che ha terminato la propria corsa di poco sopra la traversa.

Calcio: la Leon Vimercate è in Serie D, il secondo tempo col Sandonà

Nella ripresa il trend del match non è cambiato anche se il San Donà, in campo con una formazione ultra-offensiva nel disperato tentativo di compiere la rimonta, non è riuscito a scalfire la compattezza della difesa brianzola. Infatti il momento che ha definitivamente chiuso i conti è arrivato al 57° minuto: una ripartenza fulminea ha visto Bonseri lanciare Comelli, che dopo aver affrontato la retroguardia avversaria ha poi restituire il favore al capitano della Leon. Bonseri infatti, con una prodezza, ha battuto imparabilmente Teso, portando il risultato sul definitivo doppio vantaggio scatenando la gioia del pubblico presente sugli spalti della Leon Arena vestita a festa ma soprattutto capace e generoso nel sostenere una squadra che ha gestito il vantaggio e centrato l’obiettivo stagionale più ambito.

La festa della Leon è solo all’inizio: il club brianzolo può ora guardare al futuro con ottimismo, forte di una promozione conquistata sul campo e di un gruppo di atleti e di un staff tecnico che ha dimostrato di saper affrontare le sfide più impegnative con determinazione.

Calcio: il tabellino di Leon Vimercate-Sandonà 2-0

Leon Vimercate-Sandonà 2-0

Marcatori: 18’ pt F. Pelle, 13’ st M. Bonseri



Leon Vimercate: Foresti, Fiorin (dal 22’ st Marzullo), Gervasoni (dal 32’ st Saino), Brambilla, Bonalumi, Gerevini, Vassallo, Ferrè, Bonseri (dal 39’ st Galimberti), Pelle (dal 22’ st Delle Fave), Comelli (dal 26’ st Aldegani). A disposizione: Bassi, Bonora, G. Zaccaria, Y. El Kadiri. All. Riccardo Ghidelli

Sandonà 1922: G. Teso, Di Sopra, Crescente (dal 1’ st Mazzon), Granzotto, Fortunato, M. Abcha, A. Teso, Scroccaro (dal 34’ st Casonato), Destito (dal 6’ st Brichese), De Stefani (dal 28’ st Cassia), Crivaro (dal 17’ st Ruffato). A disposizione: Veronese, Rocchetto, Battaiotto. All. Vincenzo Siciliano

Note. Ammoniti: M. Abcha (S), M. De Stefani (S). Arbitro: Pasqualini di Macerata. Assistenti Bara di Macerata, Silvestri di Ascoli Piceno