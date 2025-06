Nella finale di andata dei playoff nazionali, la Leon Vimercate strapazza il Sandonà e, al termine di una grande prestazione esibita su un campo difficile e con una squadra molto forte fisicamente, ipoteca la promozione alla Serie D. Anche in questa trasferta la squadra diretta da mister Ghidelli ha confermato la sua superiorità, soprattutto sul piano tecnico.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate vince la prima finale dei playoff nazionali, il primo tempo

Allo stadio “Verino Zanutto”, la Leon approccia bene, fin dal fischio d’inizio l’impegno, sfiorando il vantaggio dopo solo nove minuti con Vassallo che colpisce la traversa. Passano pochi minuti e l’undici vimercatese sblocca il risultato: al 23’ pregevole iniziativa di Comelli, tra i migliori in campo, che rientra sul sinistro e calcia, la palla rimbalza davanti a Battaiotto e si insacca. Dopo il cooling break, crescono i padroni di casa: alla mezz’ora il Sandonà ha la prima grande occasione con Scantamburio che calcia alto da posizione favorevole. Al 38′ ci prova Fortunato su calcio di punizione ma Foresti blocca il tiro senza problemi.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate vince la prima finale dei playoff nazionali, il secondo tempo

Nella ripresa, il Sandonà continua a spingere e al 49’ mette a segno il goal del pareggio: dagli sviluppi di calcio d’angolo, Granzotto difende la palla nella mischia e trova la conclusione vincente. La Leon non si scompone e, dopo tre minuti, riprende la sua marcia con Brambilla che serve al centro Bonseri: il bomber è micidiale nel centrare il bersaglio. Il giovane portiere Battaiotto è trafitto sul primo palo e la Leon è di nuovo avanti. Il Sandonà si getta ancora in avanti alla ricerca del pareggio ma al 76’ la Leon segna la terza rete: Aldegani, in campo da pochi minuti, imbuca per l’accorrente Vassallo che batte con un’autentica prodezza il portiere.

Nel finale, il forcing veneto non porta grossi grattacapi alla Leon, anzi i ragazzi di mister Ghidelli archiviano definitivamente la pratica: al 94′ c’è una ripartenza incredibile di Marzullo che salta l’avversario e serve Aldegani che a sua volta dribbla il diretto marcatore e con uno scavetto supera il portiere. È una rete che profuma di Serie D.

Calcio, Eccellenza: Leon vince la prima finale dei playoff nazionali, ritorno domenica a Vimercate

Per il verdetto decisivo bisognerà attendere la sfida della Leon Arena di Vimercate in calendario domenica 15 giugno.

Calcio, Eccellenza: il tabellino di Sandonà-Leon Vimercate

Sandonà – Leon 1 – 4

Marcatori: 23’ pt S.Comelli (L), 4′ st Granzotto (S), 7’ st M.Bonseri (L), 31’ st A.Vassallo (L), 49’ st M.Aldegani (L)



SANDONA’: L. Battaiotto; E.Di Sopra, M.Crescente, N.Granzotto, J.Fortunato, M.Abcha, A.Teso, P.Scroccaro, N.Scantamburlo, M.Destito (43’ st F.Mazzon), B.Crivaro. A disposizione: G.Teso, F.Cassia, M.Casonato, R.Rocchetto, R.Brichese, M.Dotto, N.Ruffato. All: V.Siciliano

LEON VIMERCATE: L.Foresti, N.Fiorin, M.Gervasoni (45’ st G.Zaccaria), A.Brambilla (39’ st M.Marzullo), A.Galimberti, R.Gerevini, A.Vassallo, J.Ferrè, M.Bonseri (30’ st M.Aldegani), F.Pelle, S.Comelli (30’ st B.Delle Fave). A disposizione: G.Bassi, T.Sacchini, L.Saino, N.Bonora, R.Lamiri. All: R.Ghidelli



Ammoniti: M.Abcha (S), P.Scroccaro (S), N.Scantamburlo (S), B.Crivaro (S), M.Bonseri (L)



Arbitro: S.Camia di Nichelino. Assistenti L.De Giulio di Nichelino, L.Pongan di Biella