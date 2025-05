Emozioni a non finire per i tifosi di squadre di Eccellenza che sono scese in campo nella prima fase playoff ed anche per quelle che dovranno lottare per conquistare la salvezza.

Calcio, Eccellenza: playoff girone B, Leon contro Codogno

Nei play off del Girone B, alla “Leon Arena” di Vimercate, la squadra di mister Riccardo Ghidelli ha vinto di misura sul Codogno dopo un’ottima partita sia sotto il profilo del gioco che della personalità ma soprattutto ha confermato di essere sulla buona strada per centrare il bersaglio della promozione in Serie D. Obbligato a vincere, il Codogno di mister Maurizio Tassi ha scelto la giusta tattica per contenere le iniziative dell’attacco brianzolo, il migliore dell’Eccellenza Lombarda, privilegiando le giocate palla a terra ma pur mettendo in difficoltà la tenuta tecnica e fisica della difesa della Leon non è riuscito a finalizzare le opportunità create. Nella ripresa la Leon ha cambiato un po’ il copione provando a concludere da fuori area. E, infatti, al secondo tentativo Jacopo Ferrè (13’) ha infilato la palla sotto la traversa vanificando il volo di Maccherini. Il Codogno ha metabolizzato il colpo e mister Tassi ha utilizzato i cambi per dare una svolta in modo da riaprire la contesa. Neppure il palo colpito da Dragoni (35’) smorzato la volontà degli ospiti ma la porta della Leon è rimasta inviolata, ed i ragazzi di Ghidelli si sono qualificati alla finale intergirone dove affrontano la Trevigliese, vittoriosa di misura (0-1) sulla Cisanese.

Calcio, Eccellenza: playout girone B, Fucina Muggiò il 18 maggio a Olginate

Nei play out per la Fucina Muggiò l’appuntamento è in calendario domenica 18 maggio, alle ore 16, al Campo sportivo comunale di Olginate, nella finale di andata dove la squadra diretta dal presidente-allenatore Luciano Pace è chiamata ad onorare, il primo impegno di un doppio confronto che la vede partire dal miglior piazzamento in classifica conquistato al termine del Campionato. Alla vigilia di questa trasferta è difficile fare pronostici o calcoli poiché, proprio in queste partite, entrano in gioco tanti fattori a partire dalla personalità di ogni singolo giocatore messo di fronte a una doppia finale.

Calcio, Eccellenza: il girone A

Nei play off del Girone A, Caronnese e Rhodense hanno pareggiato (1-1) in una partita diretta dall’arbitro Dario Semeraro della sezione AIA di Monza e ad esultare sono stati rossoblù di Caronno Pertusella che, dopo aver subito al 12’ la rete di Renner, al 70’ sono riusciti a pervenire al pareggio con Corno. In virtù del miglior piazzamento in classifica, la Caronnese nelle cui fila è presente il difensore Jacopo Lofoco (classe 2003 ex Folgore Caratese) ha stampato il pass per accedere alla finale dove affronterà, nel prossimo fine settimana, la Solbiatese.

Nell’andata dei play out, l’Ispra di mister Raza ha portato a casa una vittoria fondamentale nella partita disputata a Sedriano e diretta dall’arbitro Marco Rastellino (Sezione AIA – Seregno). Il gol di Parini al 70’ ha spezzato l’equilibro dei valori in campo e regalato un successo importante ai nerazzurri di Ispra che domenica, con il sostegno dei loro tifosi, faranno di tutto per concedere il bis.