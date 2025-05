Il campionato di Eccellenza si è concluso con le partite della 34° giornata e, in base ai risultati, con questi verdetti. Nel Girone A: Pavia promosso in Serie D; Solbiatese, Caronnese, Rhodense ammesse ai play-off; Meda, Robbio Libertas e BaSe 96 Seveso retrocesse in Promozione; unico play-out la sfida tra Sedriano e Ispra; nel Girone B: Mapello promosso in Serie D; Leon Vimercate, Cisanese, Trevigliese ai play-off; Fc Milanese, Casati Arcore, Luciano Manara retrocesse; unico play-out quello tra Fucina Muggiò e Olginatese.

Calcio, Eccellenza:

Nel Girone A mastica amaro il Meda che retrocede direttamente poiché non è bastato il netto successo (3-0) sulla Vergiatese nella gara disputata a Briosco (lo stadio Mino Favini ha ospitato la partita tra Renate e Arzignano, valida per il primo turno dei play-off di Serie C). Contemporaneamente il Casteggio ha battuto (2-1) in trasferta il Mariano Calcio e si è portato a +7 sui bianconeri brianzoli, un punto in più del taglio previsto per i play-out. Il Legnano, altra squadra in bilico, si è salvato con un convincente 3-0 sul Robbio Libertas.

Nel Girone B, la Leon Vimercate si è confermata al secondo posto con la vittoria per 2-3 sul Lemine Almenno. La Fucina ha perso (3-1) lo scontro diretto con la Tritium Calcio e la salvezza dovrà passare per i playout contro l’Olginatese. La Casati Calcio Arcore, già retrocessa, ha battuto 2-0 il Tribiano e ha lasciato all’ultimo posto al Luciano Manara.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Dopo la salvezza conquistata sul campo del Casteggio, la Lentatese ha chiuso la stagione affrontando, allo stadio Ottavio Bugatti, la capolista Pavia a caccia di una vittoria per ottenere la promozione diretta in Serie D. Se il risultato alla vigilia poteva apparire scontato, in realtà la formazione rossoblù diretta da mister Fossati ha onorato al meglio l’impegno lottando sino alla fine. Il Pavia è partito forte andatura è alla mezz’ora ha sbloccato il risultato con Ardemagni quindi al 70’ ha raddoppiato con Dogourd. Ma alla Lentatese sono bastati due minuti per rientrare in partita con Arienti e per costringere il Pavia a lottare sino al 90’ per portare a casa la vittoria e per festeggiare il ritorno in Serie D dopo sei anni.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Finale di campionato amarissimo per il Meda che, pur superando per tre reti a zero la Vergiatese, non è riuscito a evitare la retrocessione diretta. Infatti, il successo del Casteggio a Mariano firmato, a tempo scaduto, da un penalty trasformato dal portiere Marco Murriero (classe 1983! cresciuto nelle giovanili dell’Inter e dal 2002 al 2004 al Seregno prima di passare al settore giovanile dell’Udinese) che ha portato a sette le lunghezze di distanza tra la squadra brianzola e quella pavese. Un epilogo triste che non cancella l’impegno di Gigi Cairoli presidente della società. A Briosco, dopo una prima mezz’ora di gioco equilibrata, una spallata all’incontro è arrivata da un episodio: l’attaccante Matias Vara del Casteggio ha colpito con un calcio volontario un difensore del Meda condannando i suoi a giocare un’ora in inferiorità numerica. Da quel momento i bianconeri hanno preso possesso della partita sbloccando il punteggio al 30’ con Annoni e raddoppiato al 40’ con Miccoli. Nel secondo il terzo goal segnato da Romeo ha spento le velleità della Vergiatese ma poi la condanna del Meda è arrivata dal risultato di Mariano.

Calcio, Eccellenza Girone A: BaSe 96 Seveso

Allo stadio Colombo di Seveso, la Solbiatese ha dovuto impegnarsi a fondo per superare il BaSe 96 che, in campo con una formazione largamente rinnovata e con diversi giovani schierati da titolari, per l’intero primo tempo ha retto l’urto. Nel secondo tempo la qualità tecnica dei nero-azzurri di Solbiate Arno è apparsa più evidente e, dopo un altro paio di chance sprecate, è arrivata la doppietta di Dennis Scapinello: il numero dieci al 6’ ha finalizzato un assist di Riceputi, poi al 12’ ha raddoppiato dagli undici metri. Il Base non è riuscito a rendersi pericoloso ma ha dato spazio ai giovani, chiudendo con onore una stagione che lo ha visto retrocedere in Promozione.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate ha chiuso gli impegni ufficiali superando in rimonta per 2-1 il Cinisello allo stadio Scirea. La gara non è stata giocata a ritmi alti ma a partire meglio sono stati i padroni di casa che alla mezz’ora hanno sbloccato il risultato con una zampata di Stefanoni. Nella ripresa, però, l’undici dell’Ardor Lazzate è sceso in campo più determinato e dopo pochi minuti ha trovato il pareggio con Spitalieri. Con l’inerzia della gara ormai sposata a favore dei gialloblù di mister Fedele, a griffare la 16ma vittoria stagionale ci ha pensato ancora una volta il bomber Francesco Giangaspero.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica – Pavia 76 punti; Solbiatese 75; Caronnese 74; Rhodense 66; Mariano 60; Ardor Lazzate 59; FBC Saronno 50; Sestese 44; Cinisello 40; Legnano, Lentatese 39; Vergiatese 38; Casteggio 37; Ispra 35; Sedriano 33; Meda 30; Robbio Libertas 25; BaSe 96 Seveso 22 punti.

Play-off – 11 maggio: Caronnese – Rhodense (riposa Solbiatese). Play-out Sedriano – Ispra (prima partita 11 maggio; ritorno 18 maggio).

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Il campionato è stato vinto dal Mapello che ha totalizzato 68 punti ma la Leon Vimercate si è confermata al secondo posto conquistando la ventesima vittoria stagionale per 3-2 sul Lemine Almenno. Ad Almenno San Salvatore l’undici di mister Ghirelli ha ribadito la sua forza offensiva e con i goal di Bonalumi, El Kadiri e Pelle ha conquistato il primato con 82 bersagli confermando altresì di essere pronta ad affrontate la impegnativa fase dei play-off.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Finale di campionato dai ritmi elevati anche per la Casati Arcore, già retrocessa, che ha sconfitto il Tribiano. Dopo aver sbloccato il punteggio al 4’ con Viganò, la squadra diretta da mister Claudio Nava ha timbrato la sesta vittoria nel finale con Preziosi abile a finalizzare un rapido contropiede impostato da Mantellini.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

La Fucina di Muggiò, guidata dal presidente allenatore Luciano Pace, ha perso (3-1) lo scontro diretto con la Tritium ed ora dovrà lottare per evitare la retrocessione nel campionato di Promozione. Allo stadio La Rocca di Trezzo sull’Adda, la Fucina ha sbloccato il risultato all’ottavo minuto di gioco con Colombo ma la squadra biancoceleste non si è arresa e al12’ ha pareggiato i conti con Selmi e poi con una doppietta di Mawa (al 49’ e al 67’) ha portato a casa tre, preziosissimi punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica – Mapello 68 punti; Leon Vimercate 66; Cisanese 65; Trevigliese 59; RC Codogno 58; Ponte San Pietro 53; Academy Calvairate 52; Arcellasco Città di Erba 49; Alta Brianza 47; Lemine Almenno, Tribiano 45; Tritium 43; Colognese 40; Fucina Muggiò 39; Olginatese 37; FC Milanese 31; Casati Arcore, Luciano Manara 23 punti.

Play-off – 11 Maggio: Leon Vimercate – Codogno; Cisanese – Trevigliese.

Play-out: Olginatese – Fucina Muggiò (prima partita 11 maggio; ritorno 18 maggio).