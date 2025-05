Sarà Seregno Fbc–Speranza Agrate la finale dei playoff del girone B del campionato di Promozione. Nella semifinale andata in scena sabato 10 maggio ad Agrate, i rossoverdi hanno superato 2-0 l’Ac Lissone, fermando quindi la sua corsa. Decisivi sono stati i gol di Andrea Borghi e Simone Carollo, che hanno fotografato la superiorità dei padroni di casa. Seregno Fbc e Speranza Agrate si affronteranno ora sabato 17 maggio allo stadio Ferruccio di Seregno.

Calcio: l’articolazione della post season

La gara è in calendario, come da orario federale, alle 16, anche se è possibile che venga spostata in serata. In caso di parità al 90’, a qualificarsi al secondo turno sarebbe il Seregno Fbc, forte del secondo posto conquistato nella stagione regolare. La vincente sarà poi inserita in un gironcino a tre con la superstite del gruppo A (finale tra Morazzone e Besnatese) ed il Vigevano, rappresentante del girone F (che ha evitato la disputa del turno iniziale, in virtù dell’ampio margine di punti accumulato su quelle che avrebbero dovuto essere le sue concorrenti). La prima in graduatoria, infine, sarà promossa in Eccellenza. In campionato, il Seregno Fbc, che sabato 10 maggio ha regolato 4-1 in un’amichevole tra le mura amiche la Dominante (a segno Fabio Lucente, Stefano Papapicco su rigore e Jacopo Morello, oltre ad un’autorete), si è aggiudicato entrambi gli scontri diretti: 3-2 ad Agrate, 2-0 al Ferruccio.

Calcio: passo falso per il Biassono nei playout

Nei playout, servirà invece un miracolo al Biassono per scongiurare la retrocessione. Nella gara di andata, disputata domenica 11 maggio sul campo di casa, i rossoblù sono stati sconfitti 1-0 dalla Pontelambrese, impostatasi grazie ad un gol di Andrea Giussani. Ora i biassonesi, penalizzati dalla peggior classifica nella regular season, dovranno per forza di cose imporsi con almeno due gol di scarto nel match di ritorno, previsto sabato 17 maggio, alle 20.30, a Pontelambro, per non dire addio alla categoria.