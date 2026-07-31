Atletica: Tortu nella squadra per gli Europei e portabandiera ai Giochi del Mediterraneo

Tra i convocati per gli Europei di Birmingham nella squadra delle staffette e portabandiera designato per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo che si apriranno a Taranto il 21 agosto. Torna un po’ di seregno sulla stagione di Filippo Tortu, reduce da un grave infortunio muscolare in inverno e di nuovo fermo dopo la prima gara della stagione tanto da dover rinunciare agli Assoluti di Firenze.

Atletica: Tortu nella squadra per gli Europei, chi c’è nei 132 per Birmingham

Il velocista caratese delle Fiamme Gialle è tra i 132 convocati per i campionati al via in Gran Bretagna il 10 agosto: è la delegazione più numerosa di sempre e schiera tutte le sue stelle, comprese le nuove leve. Ci sono Matteo Sioli nell’alto e la desiana Celeste Polzonetti nei 100 ostacoli, entrambi classe 2005 e freschi a 21 anni di titolo italiano assoluto. Nella squadra delle staffette c’è anche il giussanese Vladimir Aceti, presenza esperta dei 400 metri, e sul giro di pista c’è Luca Sito, due atleti di Alessandro Simonelli. Non c’è Laura Pellicoro, seconda a Firenze sui 1.500 alle spalle di Nadia Battocletti (e convocata per la rassegna Indoor).

Ci sono le medaglie d’oro individuali di Roma 2024: Marcell Jacobs (100), Nadia Battocletti (5000/10.000), Yeman Crippa (a Birmingham nei 10.000), Gianmarco Tamberi (alto), Leonardo Fabbri (peso), Sara Fantini (martello), Antonella Palmisano (marcia). Tre di loro hanno già trionfato in più di un’edizione della rassegna continentale: Tamberi tre volte (Amsterdam, Monaco di Baviera, Roma), Jacobs e Crippa due (Monaco di Baviera e Roma). Spiccano anche il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani, del due volte campione del mondo indoor del triplo Andy Diaz, dell’argento mondiale del triplo Andrea Dallavalle, della campionessa mondiale indoor Zaynab Dosso (100), della campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino, Massimo Stano (marcia). Di nuovo in gara anche Chituru Ali (100), lo sprinter Filippo Tortu, Catalin Tecuceanu (800), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Pietro Riva (maratona in GB), Francesco Fortunato (marcia), Fausto Desalu e Lorenzo Patta , Francesco Pernici (800), Sofia Fiorini (marcia), Francesco Inzoli (lungo), le tripliste Dariya Derkach ed Erika Saraceni.

Atletica: Tortu portabandiera alla cerimonia dei Giochi del Mediterraneo

Al ritorno Tortu volerà in Puglia, ma non per gareggiare: sarà con la pugile Irma Testa il portabandiera dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano lo ha ufficializzato giovedì, alla vigilia dell’annuncio della squadra. Il velocista delle Fiamme Gialle, primo italiano di sempre sotto i dieci secondi nei 100 metri, sfilerà con il Tricolore insieme alla squadra azzurra nella cerimonia di apertura in programma venerdì 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

“Nella quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo ospitata dall’Italia, gli azzurri sono pronti a giocarsela in casa e a dare il massimo, sostenuti dal calore del pubblico e dalla spinta di un intero Paese – si legge nella nota del Coni – La sfilata della squadra guidata dagli alfieri Testa e Tortu, allo stadio Iacovone, sarà il primo emozionante momento di una manifestazione che vedrà l’Italia Team protagonista in Puglia fino al 3 settembre“.

«L’amore per lo sport mi ha permesso di raggiungere tanti traguardi nella mia carriera – ha commentato l’atleta che, oltre che oro olimpico, è stato già capitano dell’Italia in Coppa Europa – ma essere portabandiera è uno di quelli di cui sono più orgoglioso e sarà questa passione che porterò con me quando sfilerò con il Tricolore e la delegazione. Ringrazio il Presidente e tutto il Coni per avermi dato questa possibilità».