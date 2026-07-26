Atletica, Assoluti: Polzonetti e Sioli campioni italiani a Firenze

Due titoli italiani, un secondo e un terzo posto. Brilla la Brianza dei giovani agli Assoluti di atletica leggera che si sono disputati nel fine settimana a Firenze.

Atletica Assoluti Firenze Polzonetti 100 hs – foto Grana:Fidal

Atletica, Assoluti: Polzonetti vince i 100 ostacoli

I riflettori che hanno illuminato le gare di Celeste Polzonetti e Matteo Sioli, entrambi classe 2005, si sono colorati di tricolore. La desiana della Bracco, che studia e si allena negli Stati Uniti alla Ucla, ha vinto i 100 ostacoli dominando con buona autorità sia la batteria che la finale: eguagliando il personale di 12″74 corso a Eugene, ha preceduto sul traguardo Elena Carraro (12″84) e Veronica Besana (13″07). Il record italiano fissato a 12″69 di Giada Carmassi, quarta, non è così lontano.

Polzonetti ha fatto il bis con il tricolore Under 23 vinto a metà luglio.

Atletica Assoluti Firenze Sioli salto – foto Grana:Fidal Atletica Assoluti Firenze Sioli abbraccio Tamberi- foto Grana:Fidal

Atletica, Assoluti: Sioli vince l’alto

Record personale eguagliato anche da Matteo Sioli che ha vinto la gara dell’alto con la misura di 2.30: percorso netto fino alla misura della vittoria, superata al secondo tentativo dopo aver toccato il primo col richiamo dei talloni, e poi tre errori a 2,34 che sarebbe stato il nuovo personal best. L’atleta delle Fiamme Azzurre, cresciuto nell’Euroatletica di Paderno Dugnano, avrà occasione di riprovarci agli Europei di Birmingham di metà agosto dove arriva da protagonista assoluto, forte anche della vittoria nel Golden Gala a Roma e a Doha ancora ancora in Diamond League. È salito sul podio con Edoardo Stronati (2,27) e Manuel Lando (2,24). Tutti osservati e incoroggiati da Gianmarco Tamberi, sesto con 2,20.

Atletica Assoluti Firenze Sioli ok – foto Grana:Fidal

Atletica, Assoluti: Pellicoro seconda sui 1.500

Secondo posto più che d’onore per Laura Pellicoro sui 1.500 metri: la besanese della Bracco, anche lei di stanza negli Stati Uniti e già tricolore indoor sugli 800, ha sfidato (straordi)Nadia Battocletti provando ad allungare a un giro dal traguardo. Battocletti ha chiuso il gap e a circa 150 metri dalla fine è volata verso il titolo italiano, bis dopo quello sui 5mila; Pellicoro ha conservato la seconda posizione lasciando dietro Majori e Marta Zenoni. Alla fine 4:17.29 il tempo della campionessa trentina, 4:18.93 per la brianzola.

Atletica Assoluti Firenze Pellicoro podio con Mei – foto Grana:Fidal

Atletica, Assoluti: Casiraghi terza nel martello

C’è Melissa Casiraghi del Team-A Lombardia sul terzo gradino del podio nella gara che ha portato a Sara Fantini (Carabinieri) il diciannovesimo titolo italiano del lancio del martello. Casiraghi, tricolore U23, è rimasta sotto i 60 metri (59,60), davati a lei la campionessa europea arrivata a 73,33 al primo turno e Keren Mbongo (65,41).

Atletica, Assoluti: Fassina quarto nel disco

Quarto posto con season best per il collega del Team-A Andrea Fassina nel lancio del disco: ha fatto misurare 53.95, titolo a Alessio Mannucci (61,87).

Atletica, Assoluti: Suttora ottavo nel giavellotto

Soddisfazione anche sulla pedana del giavellotto: Tommaso Suttora, classe 2006 della Vis Nova Giussano, è arrivato in finale passando dal Challenge del venerdì (67,11) e domenica ha lanciato a 66,82 metri che è valso l’ottavo posto.

Atletica, Assoluti: la marcia e le pedane

Settimo e nono posto per Giuseppe Dino e Marco Drusian (Team-A) nella gara di marcia. Spedizione poco fortunata per Federico Sironi, juniores (2007) dell’Atletica Monza qualficato per il salto con l’asta.

Ottava sulla pedana dell’alto anche Federica Stella (2003), monzese della Pro Sesto Atletica Cernusco che ha superato quota 1,70.

Atletica Assoluti Arcore Caterina Meani

Atletica, Assoluti: giro di pista

Nella prima giornata nono tempo, e primo dei non qualificati alla finale, per Vladimir Aceti nella batteria dei 400 metri chiusa al terzo posto (46″32). In finale terzo posto per Luca Sito (45″62), collega delle Fiamme Gialle e di allenamenti con Alessandro Simonelli, al ritorno ad alti livelli. Titolo confermato per Edoardo Scotti con tempo sotto 45 secondi (44″96).

Sui 400 ostacoli, che domenica hanno incoronato ancora Ayo Folorunso, debutto tra i grandi per Caterina Meani, arcorese classe 2009 del Team-A: tempo di 1’03″60 e tanto tempo per abbassare il personale.