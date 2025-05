Conto alla rovescia per il Seregno Fbc, che dopo aver mancato di un soffio la conquista della promozione in Eccellenza, chiudendo al secondo posto nel girone B del campionato di Promozione, con un solo punto di ritardo dalla Vis Nova Giussano, farà il suo esordio nei playoff sabato 17 maggio, ospitando allo stadio Ferruccio, nella finale del raggruppamento, la vincente della semifinale tra Speranza Agrate ed Ac Lissone, in programma sabato 10 maggio.

Calcio: la società invita il pubblico a stare vicino alla squadra

Un passaggio di fondamentale importanza, quest’ultimo, che l’ambiente sta cercando di preparare nel migliore dei modi. Per questo motivo, la società ha previsto per sabato 10 maggio, alle 16, allo stadio Ferruccio, un’amichevole che opporrà Stefano Papapicco e compagni alla Dominante. «L’ingresso per il pubblico sarà gratuito -ha spiegato il presidente Alfredo Varini-. In questa fase, vogliamo sentire il più possibile la vicinanza dei nostri tifosi». Proprio per cercare di andare incontro alle esigenze dei propri supporter, Varini ha anticipato poi un altro desiderio: «Preferiremmo che la finale di sabato 17 maggio si disputasse in orario serale e non alle 16, che è invece l’orario federale canonico. Servirà però il consenso del nostro avversario: dobbiamo quindi aspettare l’esito della semifinale tra Speranza Agrate ed Ac Lissone».

Calcio: il programma di massima della post season

A prescindere dal rivale, gli azzurri avranno il vantaggio di poter accedere al secondo turno dei playoff anche con un pareggio al termine dei 90’, grazie al piazzamento che hanno ottenuto nella stagione regolare. Chi si aggiudicherà il tabellone sarà poi inserito in un secondo girone, articolato in partite di sola andata, con la superstite del girone A (Besnatese, Universal Solaro o Morazzone) ed il Vigevano (che invece non disputerà il primo turno, forte della forbice di punti di margine accumulata nel girone F sulle sue concorrenti dirette). Il regolamento contempla infine il salto di categoria immediato per la prima classificata, mentre le altre dovranno sperare in una possibile ammissione, con il Seregno Fbc che sarebbe nella circostanza in pole position, grazie al miglior coefficiente tra match giocati e punti realizzati tra tutte le protagoniste dei playoff in Lombardia.