F1, Gp di Silverstone: vittoria di Norris davanti a Piastri (penalizzato), terzo un super Hulkenberg

Doppietta McLaren a Silverstone in un Gp di F1 dove protagonista è stato soprattutto il meteo, caratterizzato da sprazzi di sole, vento e fitta pioggia. E in una gara così, con quattro safety car, a contare sono stati anche gli pneumatici, con azzardi che in qualche caso non hanno pagato. Sul podio il gradino più alto è stato occupato dal britannico Lando Norris al quale i 500mila di Silverstone hanno dedicato un tifo da stadio, senza tuttavia dimenticare il re, Lewis Hamilton. Seconda piazza per un immusonito Oscar Piastri, penalizzato per avere rallentato troppo in regime di safety. Terzo un incredibile Nico Hulkenberg, per la prima volta a podio in F1 a 37 anni con la Sauber motorizzata Ferrari.

F1, Gp di Silverstone: Ferrari quarta con Hamilton, gara da dimenticare per Leclerc (14esimo)

Quarta piazza per Hamilton mentre è stata una gara da dimenticare per Leclerc, che ha terminato 14esimo, penultimo, dopo una luna serie di errori, condizionato tra l’altro dall’azzardo di avere montato gomme da asciutto da inizio gara nonostante l’asfalto umido. La Scuderia, seconda nel Mondiale costruttori alle spalle ovviamente della dominatrice McLaren, ha tuttavia allungato rispetto a Mercedes, che non ha brillato, con Russel decimo e Antonelli fuori gara, incolpevole stavolta, tamponato da Hadjar (Racing Bulls). A punti anche Verstappen, quarto, Gasly, Albon e Alonso. Nel mondiale piloti ora Piastri e Norris sono separati solo da 8 punti (234 a 226) a distanza Verstappen (165) e quarto Russel (147) e Leclerc quinto (119).