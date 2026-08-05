Al Campionato Italiano estivo Esordienti A di nuoto sincronizzato anche tanta Brianza

Con il Campionato Italiano estivo Esordienti A, disputato a Roma nella piscina coperta del Foro Italico con 340 atleti di 49 società, si è conclusa la stagione agonistica del nuoto atistico.

Le piccole atlete brianzole, suddivise tra Sincro Seregno Insport, In Sport Rane Rosse e Seregno Sincro Team, sono scese in vasca con tre singoli, tre doppi, tre combinati e negli esercizi obbligatori. Per la maggior parte di loro era la prima esperienza a un campionato nazionale e l’emozione ha inciso sulla loro prestazione.

Ciononostante, le sincronette affiliate al team presieduto da Virginia Ratti hanno conquistato il pass per gareggiare nella poule finale. Nella specialità Duo Libero, Ludovica Fuccaro e Giada Paganuzzi si sono posizionate all’undicesimo posto; nella finale Libero Combinato il team Sincro Seregno ha chiuso in 14ª posizione.