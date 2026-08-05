Seregno Sport

Al Campionato Italiano estivo Esordienti A di nuoto sincronizzato anche tanta Brianza

Le piccole atlete di Sincro Seregno Insport, In Sport Rane Rosse e Seregno Sincro Team sono scese in vasca con tre singoli, tre doppi, tre combinati e negli esercizi obbligatori
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Gruppo di sincronette a Roma

Con il Campionato Italiano estivo Esordienti A, disputato a Roma nella piscina coperta del Foro Italico con 340 atleti di 49 società, si è conclusa la stagione agonistica del nuoto atistico.

Le piccole atlete brianzole, suddivise tra Sincro Seregno Insport, In Sport Rane Rosse e Seregno Sincro Team, sono scese in vasca con tre singoli, tre doppi, tre combinati e negli esercizi obbligatori. Per la maggior parte di loro era la prima esperienza a un campionato nazionale e l’emozione ha inciso sulla loro prestazione.

Ciononostante, le sincronette affiliate al team presieduto da Virginia Ratti hanno conquistato il pass per gareggiare nella poule finale. Nella specialità Duo Libero, Ludovica Fuccaro e Giada Paganuzzi si sono posizionate all’undicesimo posto; nella finale Libero Combinato il team Sincro Seregno ha chiuso in 14ª posizione.

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).