La Brianza protagonista ai Mondiali Under 20 di atletica con tre giovani talenti

Tre talentuosi atleti brianzoli sono stati selezionati nella Nazionale italiana che negli Stati Uniti, a Eugene (in Oregon), competerà da oggi, mercoledì 5, a domenica 9 agosto all’Hayward Field nella ventunesima edizione dei Mondiali Under 20 di atletica leggera.

Saranno ai blocchi delle gare di velocità e staffette il campione italiano juniores outdoor e indoor Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza), sceso a 46.85 (37° tempo dell’entry list), che gareggerà nella prova sui 400 e nella staffetta 4×400 mista. Nelle analoghe gare femminili (400 metri individuale staffetta 4×400) ci sarà anche Alice Caglio (Atl. Vis Nova Giussano),.

Nella marcia (tracciato di 5.000 metri) – specialità che vede l’Italia più avanti di tutti gli altri nelle entry list – la Brianza sarà rappresentata da Nicolò Vidal (PBM Bovisio Masciago), secondo nella marcia 5000 m dei tricolori Under 20 di Caorle con il PB a 19:59.15, crono che ne fa il nono nel parterre di iscritti a Eugene.

Nella rappresentativa italiana che gareggia nei Mondiali U20 di Eugene in pista ci sono complessivamente 14 atleti lombardi di nascita o tesserati a club lombardi.