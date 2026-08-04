Il Team Alba Orobia Biassono è Campione d’Italia della cronosquadre allievi a Codroipo (Udine), dove sono in corso i campionati italiani a squadre contro il tempo. Il quartetto composto da Davide Grigi, Samuele Matteini, Riccardo Longo e Andrea Tetoldini (tutti nati nel 2010) ha coperto i 14,5 km del tracciato in 17’28”35, tempo che vale la maglia tricolore e certifica la superiorità della formazione biassonese nella prova contro il tempo.

Alle loro spalle, la Ciclistica Monselice di Ceccarello, Magagnotti, Iasci e Doneddu, che ha chiuso in 17’37”64, mentre il terzo gradino del podio è andato alla Ethica Zero24 Cycling Team, che ha fermato il cronometro a 17’42”47.

Una giornata da incorniciare per l’Alba Orobia Biassono, che aggiunge questo titolo nazionale a squadre al già ricco bottino stagionale dei suoi allievi. Nella tabella dei risultati conquistati nel corso della stagione, in quella personale di Longo brillano ben nove vittorie (tre in cronoscalate), in quella di Matteini sette e in quella di Tetoldini due. Per Davide Grigi, dopo alcuni importanti piazzamenti, a Codroipo ha festeggiato la prima vittoria indossando la maglia tricolore.