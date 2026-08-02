Campionati assoluti di ciclismo su pista, Seveso brilla con Sara e Matteo Fiorin

A San Francesco al Campo (Torino), nei Campionati Italiani Assoluti su pista di ciclismo tra i protagonisti si sono inseriti a pieno titolo i fratelli Sara e Matteo Fiorin (residenti a Baruccana, frazione di Seveso) e, in alcune specialità, corridori tesserati a società della Brianza.

Nella prima giornata delle prove tricolori, i primi titoli assegnati sono stati quelli dello Scratch e, nella categoria junior, Edoardo Tassi (Salus Seregno De Rosa) si è classificato terzo. Nello Scratch Elite Matteo Fiorin (Centro Sportivo Esercito – Solme Olmo Arvedi) ha iniziato la sua prestigiosa serie vincendo l’argento.

I primi successi

Nella velocità a squadre gloria per il Piemonte nella categoria junior, con Gregorio Acquaviva (Giovani Giussanesi), Paolo Marangon (Team Guerrini‑Senaghese di Senago) e Alberto Veglia (Pool Cantù GB Junior) che hanno vinto la prova tricolore battendo in finale l’Emilia Romagna con il terzetto Matteo Ghirelli, Fabio Bersani e Marco Gregori (Pool Cantù Vc Sovico GB Team).

Nella prova Elite Donne il successo è andato alle ragazze del GS Fiamme Oro con la maglia tricolore vestita da Rachele Barbieri, Matilde Cenci, Martina Fidanza e Miriam Vece. In seconda posizione il terzetto composto da Sara Fiorin, Francesca Selva e Valentina Basilico (atleta di Cabiate).

Grande battaglia nell’Inseguimento a Squadre élite maschile, con il successo del quartetto composto da Alessio Magagnotti, Matteo Fiorin, Christian Fantini ed Etienne Grimod, che ha chiuso i 4000 metri in 4’06″404, vincendo il titolo dopo un testa a testa con Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolò Galli e Francesco Lamon, che hanno chiuso in seconda posizione con il tempo di 4’07″264.

Infine, netto successo per Martina Fidanza, Martina Alzini, Rachele Barbieri e Matilde Cenci nell’Inseguimento a Squadre élite femminile, chiusa con il tempo di 4’39″556; il bronzo, con il tempo di 4’47″856, è andato al team con Valentina Basilico, Elena Bissolati, Sara Fiorin e Miriam Vece.

La seconda, la terza e la quarta giornata

Nella Seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su Pista, nella specialità Omnium, la maglia di campione d’Italia va a Matteo Fiorin (Cs Esercito) davanti a Niccolò Galli (Solme Olmo Arvedi) e a Davide Stella (Uae Team Emirates Gen Z).

Nella terza giornata in grande spolvero l’atleta delle Fiamme Oro Rachele Barbieri, che ha conquistato il tricolore nell’Eliminazione Donne Elite – davanti a Sara Fiorin (Laboral Kutxa Fundaction Euskadi) e ad Anita Baima (Fiamme Azzurre) – e nella Corsa a punti, precedendo Matilde Vitillo (Team Liv Alula Yaico) e la stessa Sara Fiorin.

Fra gli uomini Elite non ha mancato l’appuntamento con il tricolore un altro giovane atleta che al Velodromo Francone sta confermando la sua stagione straordinaria: Matteo Fiorin (Cs Esercito), dopo gli ori nell’Omnium e nell’Inseguimento a squadre, ha trionfato anche nell’Eliminazione superando l’esperto Francesco Lamon (Fiamme Azzurre) e Ares Costa (Rime Drali).

Nella quarta e ultima giornata, Matteo Fiorin e Niccolò Galli si sono laureati campioni d’Italia nella spettacolare Madison finale. Sul secondo gradino del podio della gara simbolo del ciclismo su pista è invece salita la coppia formata da Francesco Lamon e Michele Scartezzini.