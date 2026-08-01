Brianza Nord Sport

Ciclismo, ancora un successo per Valeria Zecchetin: è campionessa italiana Master

L'atleta seregnese, in forza all'Us Legnanese, ha bissato l'affermazione nel mezzofondo, trionfando nella sua categoria sul traguardo di Scarperia
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Ciclismo femminile 2026 Valeria Zecchetin titolo italiano
Valeria Zecchetin sul primo gradino del podio

Ancora un successo tricolore per Valeria Zecchetin. La seregnese, tesserata per l’Us Legnanese, è salita sul gradino più alto del podio a Scarperia, nella prova che assegnava il titolo italiano Master Fci. La brianzola ha gestito la gara con grande tempra, rimanendo sempre nelle posizioni di testa, prima dell’affondo risolutivo nel finale, che le ha permesso di piazzarsi terza assoluta e prima nella sua categoria di appartenenza.

Ciclismo: l’exploit dopo una gara molto dura

L’exploit, seguito a quello nel mezzofondo di appena poche settimane prima, si è concretizzato dopo una prova molto dura, su un percorso di settantaquattro chilometri, con ottocento metri di dislivello complessivi. Padroni di casa in sede di premiazioni sono stati il sindaco di Scarperia ed il responsabile regionale per la Toscana della Fci.

L'autore

Seregnese, classe 1973, lavoro a “Il Cittadino di Monza e Brianza” dal 1998 e mi occupo dei paesi della Brianza Nord. Presidente del Circolo culturale San Giuseppe di Seregno tra il 2013 ed il 2019, ho curato in prima persona o partecipato alla stesura di più di una ventina di pubblicazioni, tutte riguardanti storie o personaggi della città in cui sono cresciuto e vivo.

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