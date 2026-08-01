Ancora un successo tricolore per Valeria Zecchetin. La seregnese, tesserata per l’Us Legnanese, è salita sul gradino più alto del podio a Scarperia, nella prova che assegnava il titolo italiano Master Fci. La brianzola ha gestito la gara con grande tempra, rimanendo sempre nelle posizioni di testa, prima dell’affondo risolutivo nel finale, che le ha permesso di piazzarsi terza assoluta e prima nella sua categoria di appartenenza.
Ciclismo: l’exploit dopo una gara molto dura
L’exploit, seguito a quello nel mezzofondo di appena poche settimane prima, si è concretizzato dopo una prova molto dura, su un percorso di settantaquattro chilometri, con ottocento metri di dislivello complessivi. Padroni di casa in sede di premiazioni sono stati il sindaco di Scarperia ed il responsabile regionale per la Toscana della Fci.