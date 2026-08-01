Triathlon: Mariani vittoria bis in Coppa Italia NextPro

Arriva dell’Abruzzo la seconda vittoria stagionale per Carlo Mariani nella categoria U 18. A Castel di Sangro si è disputata l’ottava tappa della Coppa Italia NextPro e nella gara Assoluta maschile sul percorso di 6 km km Mariani (Polisportiva Team Brianza di Lissone, sezione sport invernali) ottiene il 12° posto, ma riesce a conquistare la seconda vittoria stagionale nella cat. U 18 con il tempo di 17’46” precedendo di 4″ il laziale Luca Orlandi del Winter Sport Subiaco e di 30″ l’abruzzese Ennio Del Sangro del Pescocostanzo.

Sempre nella gara Assoluta, Gianluca Corsini ottiene il 25° posto (terzo tra gli M.3), Marco Forzatti il 26° (secondo tra gli M. 2). Tra i master M.3 podio anche per Romeo Cesana che vince il bronzo.

Triathlon: bene anche Camilla Crippa

Nella gara Assoluta femminile sempre sui 6 km, Camilla Crippa si classifica al decimo posto, Valeria Pagani al 15mo, le sorelle Arianna e Sofia Forzatti nell’ordine nella 16ma e 18ma posizione.

«È stata una lunga e impegnativa trasferta, ma usciamo ancora una volta in maniera positiva. Possiamo tracciare un bilancio alla fine di questa prima trance del Circuito di Coppa Italia che riprenderà a settembre – commenta Carlo Salvioni responsabile della sezione sport invernali della società nonché responsabile regionale Fisi sez. Skiroll – Mariani ha raggiunto un buon livello e, soprattutto, di aver trovato continuità, per cui termina questa prima fase del Circuito al comando della Coppa Italia U.18 mentre nell’Assoluta si è posizionato al nono posto ma può ancora migliorarlo. Camilla Crippa può fare molto di più, ha le capacità e lo ha dimostrato con un importante terzo posto nella gara in classico di Santo Stefano d’Aveto, quindi con la giusta tranquillità può crescere ulteriormente. Gli altri giovani, devono solo metterci impegno hanno le capacità per cui possono raggiungere importanti posizioni solo attraverso una seria, accurata preparazione. Il gruppo Senior e Master ha dato il suo apporto in tutte le gare, anzi qualcuno è riuscito a salire sul podio perciò mi piace evidenziare la prestazione di Gianluca Corsini che ha vinto la medaglia di bronzo master nei Campionati Italiani Sprint. Ora il Circuito di Coppa Italia si ferma fino a metà settembre, ma continueremo ad allenarci curando soprattutto la parte tecnica».