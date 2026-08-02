«Siamo molto soddisfatti». Antonio Santorelli, responsabile del settore giovanile del Seregno Fbc, commenta così l’avventura vissuta la scorsa settimana in Germania da sei tesserati, che nell’ambito del rapporto di collaborazione con il Norimberga hanno partecipato ad uno stage. Il gruppo, composto da Elia Rinaldo, che nella prossima stagione guiderà l’Under 16, Lorenzo Corbetta, che sarà il viceallenatore dell’Under 15, nonché dagli atleti dell’Under 16 Engli Bullari e Lorenzo Felisatti e da quelli dell’Under 15 Gabriele Facchetti e Matteo Gandini, ha avuto come quartier generale la foresteria dello storico sodalizio tedesco, al pari dei calciatori di casa coinvolti.

Calcio: la soddisfazione del responsabile Antonio Santorelli

Un’altra bella immagine dell’esperienza in terra tedesca

«Si tratta della prima tappa di un percorso -commenta Santorelli, che ha appena conseguito il diploma di direttore sportivo-, che sto delineando con Enrico Valentini, bandiera del Norimberga da giocatore ed oggi tecnico del settore giovanile. I nostri ragazzi sono tornati alla base entusiasti a dir poco: hanno faticato a paragonare l’esperienza di questa settimana con altre di cui erano già stati protagonisti in passato. Ed anche per quanto riguarda la parte tecnica, il feedback di Valentini è stato oltremodo positivo: in un contesto competitivo, i tesserati azzurri hanno ben figurato». Il focus quindi si allarga: «Ciò che più mi piace è l’approccio al vivaio del Norimberga, che vorrei mutuare e fare nostro. Vincere i campionati è sì piacevole, ma la priorità non è il successo, che rischia di essere anche illusorio, ma condurre i giovani per mano all’approdo in prima squadra. In questa ottica, la percentuale dei ragazzi che il Norimberga porta a livello Seniores è altissima. Pregevole è anche la sua attività di scouting, che consente di individuare prospetti importanti, quando ancora nessuno li conosce».

Calcio: uno sguardo al prossimo futuro con ottimismo

Lo sguardo viene infine rivolto al futuro: «Per quanto riguarda il rapporto di collaborazione con il Norimberga, il prossimo stage posso anticipare che dovrebbe accogliere tutti i nostri istruttori. Parlando più in generale, siamo impegnati nel definire il quadro per la prossima annata, che vedrà finalmente tutte le nostre formazioni protagoniste sui campi dei campionati regionali. Siamo convinti che faremo bene».