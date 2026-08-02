Calcio, Eccellenza: tre acquisti e il rinnovo di Tota per il Muggiò

Il mercato della FCD Muggiò in Eccellenza non segnala rallentamenti.

I dirigenti hanno ufficializzato gli ingaggi di tre calciatori e il rinnovo di Marco Tota (classe 2001 da due stagioni e mezza in Brianza), centrocampista di qualità e affidabilità continuerà a mettere corsa, impegno e determinazione al servizio della squadra gialloblù. I tre volti nuovi sono quelli dell’attaccante Aurelio Mondoni (classe 1999), del centrocampista Luca Barlocco (classe 1995, dall’Alta Brianza) e del difensore Edoardo Lippolis (classe 2007).

Aurelio Mondoni, attaccante esterno ambidestro è accreditato di importanti esperienze maturate tra Solbiatese, FBC Saronno e da ultimo Magenta. Luca Barlocco dopo aver indossato le maglie di alcune, importanti società, rappresenterà altresì un punto di riferimento anche per il settore giovanile. Edoardo Lippolis arriva a Muggiò dopo l’esperienza con FC Milanese ed è pronto a mettere determinazione e voglia di crescere al servizio del gruppo gialloblù.