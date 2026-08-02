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Calcio, Eccellenza: tre acquisti e il rinnovo di Tota per il Muggiò

Il mercato della FCD Muggiò in Eccellenza prosegue con gli ingaggi di tre calciatori e il rinnovo di Marco Tota, da due stagioni e mezza in Brianza.
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Calcio Eccellenza 2026 Tota Marco
Calcio Eccellenza 2026 Tota Marco

Il mercato della FCD Muggiò in Eccellenza non segnala rallentamenti.

I dirigenti hanno ufficializzato gli ingaggi di tre calciatori e il rinnovo di Marco Tota (classe 2001 da due stagioni e mezza in Brianza), centrocampista di qualità e affidabilità continuerà a mettere corsa, impegno e determinazione al servizio della squadra gialloblù. I tre volti nuovi sono quelli dell’attaccante Aurelio Mondoni (classe 1999), del centrocampista Luca Barlocco (classe 1995, dall’Alta Brianza) e del difensore Edoardo Lippolis (classe 2007).
Aurelio Mondoni, attaccante esterno ambidestro è accreditato di importanti esperienze maturate tra Solbiatese, FBC Saronno e da ultimo Magenta. Luca Barlocco dopo aver indossato le maglie di alcune, importanti società, rappresenterà altresì un punto di riferimento anche per il settore giovanile. Edoardo Lippolis arriva a Muggiò dopo l’esperienza con FC Milanese ed è pronto a mettere determinazione e voglia di crescere al servizio del gruppo gialloblù.

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

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