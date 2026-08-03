Vacanze finite per il Seregno Fbc, che lunedì 3 agosto, in mattinata, si è ritrovato al Dellorto Football Center di via Platone, per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione agonistica, la terza nella storia della società, che prenderà il via domenica 6 settembre con il debutto nella Coppa Italia di Eccellenza. La prima giornata di campionato è invece fissata domenica 13 settembre. La dirigenza ha operato in estate una rivoluzione profonda, che ha prodotto le conferme di due soli calciatori, i giovani Victor Marangione ed Emanuele Rapone, nell’ottica di cominciare un nuovo ciclo, che avrà in prima battuta l’obiettivo di una qualificazione ai playoff, sfuggita nella scorsa annata, sulla scorta del rendimento negativo negli ultimi due mesi. Gli acquisti di maggior peso appaiono quelli del difensore Paolo Scarcella, reduce dal successo con la Tritium nel girone B, lo stesso dove militavano i brianzoli, e dei centrocampisti Mattia Lacchini e Jacopo Ferrè, due cavalli di ritorno, scesi dalla serie D per calcare nuovamente il campo del Ferruccio, a più di dieci anni di distanza dai loro addii alla maglia azzurra. In panchina, invece, siederà Giacomo Curioni, 45 anni, in passato centrocampista di ottimo livello, che ha lasciato il mondo del professionismo, dopo la chiusura della sua parentesi con la Pergolettese in serie C, per sposare la causa della società presieduta da Claudio Pozzi.

Calcio: l’opinione del tecnico Giacomo Curioni

«L’obiettivo è fare bene -ha commentato il tecnico Giacomo Curioni– e migliorare il risultato dell’ultimo campionato, che comunque per una neopromossa è stato molto importante». L’allenatore ha quindi proseguito: «La squadra è giovane ed ambiziosa. L’organico è quasi al completo: stiamo cercando ancora una punta centrale ed un classe 2007, con un ruolo da decidere. Di base, l’idea è giocare con la difesa a quattro ed il centrocampo a tre, così da sfruttare le caratteristiche di fisicità e palleggio della nostra linea mediana. Ed anche nei tre davanti abbiamo voluto caratteristiche che fossero tra loro differenti, ma complementari». Curioni ha successivamente indicato le priorità nell’immediato: «La più urgente sarà trovare un’identità di squadra, considerato che il gruppo sarà quasi completamente nuovo. Affronteremo una categoria di livello, con tanti avversari costruiti per conquistare la promozione. Se ho preferenze per la composizione del girone? Nessuna in particolare». La chiosa è stata rivolta ai tifosi: «In accordo con la società, vogliamo creare entusiasmo. Quando ho giocato qui da avversario, ho sempre percepito il pubblico sugli spalti del Ferruccio come il dodicesimo uomo in campo. Lavoreremo per guadagnarci la fiducia di tutti».

Calcio: nome per nome, la composizione della rosa

Questa è la lista dei giocatori che sono stati convocati. Portieri: Riccardo Moroni, classe 2007, dall’Alcione Milano, e Roberto Taliento, classe 1999, dal Club Milano; difensori: Pietro Braiotta, classe 2006, dall’Alcione Milano, Andrea Cogliati, classe 2007, dal Venezia, Alessandro Di Conza, classe 2006, dall’Assago, Gabriele Foroni, classe 2006, dall’Alcione Milano, Christian Piagni, classe 2000, dal Magenta, Alessandro Santambrogio, classe 2005, dalla Pro Sesto, e Paolo Scarcella, classe 1994, dalla Tritium; centrocampisti: Mattia Brenicci, classe 2005, dall’Alcione Milano, Jacopo Ferrè, classe 1994, dalla Leon, Mattia Lacchini, classe 1995, dalla Castellanzese, Victor Marangione, classe 2006, confermato, Filippo Monguzzi, classe 2007, dal Monza, e Niccolò Sotgia, classe 2006, dall’Alcione Milano; attaccanti: Ibrahima Dabo, classe 2005, dallo Shakhtar Donetsk, Christian Ghibellini, classe 2005, dalla Caronnese, Federico Pelle, classe 2000, dall’Academy Calvairate, ed Emanuele Rapone, classe 2006, confermato. Il gruppo è integrato da quattro atleti ancora in età per essere impiegati nell’Under 19: i portieri Alessandro Fumagalli, classe 2009, e Samuele Bisignano, classe 2010, il difensore Carlos Statzu, classe 2008, ed il centrocampista Riccardo Dell’Orto, classe 2008.

Calcio: lo staff di Curioni ed il calendario delle amichevoli

La squadra lavorerà in queste settimane al Dellorto Football Center di via Platone, agli ordini del tecnico Giacomo Curioni, del suo vice Mattia Busnelli, del preparatore atletico Alessandro Caprini e del preparatore dei portieri Paolo Comi, gli ultimi due in passato giocatori azzurri. Quattro sono le amichevoli in programma: sabato 8 agosto, alle 10.30, a Carate Brianza, il Seregno Fbc affronterà la Folgore Caratese, neopromossa in serie C; venerdì 14 agosto, alle 16, invece, al Dellorto Football Center sarà di scena la Casatese Merate; sabato 22 agosto, alle 18, il gruppo è atteso sul campo del Saronno; infine, mercoledì 26 agosto, alle 15, al Dellorto Football Center, chiuderà il percorso il test contro la Leon.