«Una decisione sofferta»: niente Europei di atletica per Filippo Tortu

Clamoroso colpo di scena: Filippo Tortu non gareggerà negli imminenti Campionati Europei in programma dal 10 al 16 agosto. Una rinuncia che la Fidal ha ufficializzato con un’apposita nota.

Niente Birmingham quindi per lo sprinter di Carate Brianza, ancora in via di recupero dai problemi fisici che lo hanno colpito recentemente. Al termine del raduno della velocità a Roma, l’olimpionico delle Fiamme Gialle ha annunciato che non prenderà parte alla rassegna continentale, per la quale era stato convocato nel gruppo della staffetta.

«A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato di comune accordo con lo staff della Federazione di non prendere parte agli Europei – le parole di Tortu -. È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non mi avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera».

Nonostante il percorso riabilitativo svolto in questi giorni sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale, i tempi di recupero dall’elongazione muscolare rimediata in allenamento non consentono all’azzurro di affrontare la competizione nelle migliori condizioni.