Monza, ecco la scommessa Robinson: chi è il 19enne in arrivo dal Southampton

Sarà Jay Robinson, esterno d’attacco classe 2007 del Southampton, il prossimo rinforzo del Monza nel mercato estivo 2026.
Giovane, rapido, tecnico: tutte caratteristiche si sposano con le idee del progetto biancorosso. Rimane da vedere cosa possa dare a Juric in ottica Serie A un ragazzo di 19 anni, con sette presenze da titolare e due gol segnati nella Serie B inglese, oltretutto perdendo tutta la seconda parte della stagione scorsa nel momento in cui la squadra è esplosa verso il quinto posto finale.
Sicuramente la società ha intravisto del talento e anche una possibilità a basso costo, visto che arriva in prestito secco. Ma anche delle qualità che probabilmente mancavano, come la velocità, l’uno contro uno, la possibilità di fare la differenza nelle zone di campo più delicate. Senza dimenticarsi che, per i regolamenti, rimane un Under e non andrà a incidere sulla lista ufficiale.
Insomma, situazione tutta da scoprire, come molte altre scommesse operate da Vallone, Obiang e Baldissoni, ma tutto sommato costi e condizioni tecniche che permettono anche di osare qualcosa.