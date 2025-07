Calcio lombardo, i ripescaggi ufficializzati dalla Figc: Seregno in Eccellenza

Il Comitato Regionale Lombardo della FIGC ha ufficializzato tutti i ripescaggi, dall’Eccellenza fino alla Prima Categoria passando per la Promozione. Nel primo comunicato della stagione sportiva 2025/2026, il CRL ha messo nero su bianco quelle che saranno le squadre a salire di categoria. Di seguito l’elenco delle società coinvolte, passando per ogni campionato.

Le ripescate in Eccellenza. A primeggiare tra i ripescaggi è l’Accademia Pavese San Genesio di Omar Albertini, vincitrice della Coppa Italia di Promozione contro il Pianico. Segue un’altra squadra della provincia di Pavia ovvero il Vigevano Calcio festa a cui si unisce la Besnatese del neo mister Marco Varaldi. Dal girone 2 dei playoff salgono anche il Castelleone e la A.C.D. Poggese. Anche il Seregno, che già da giorni era conscio del proprio cammino, è stato confermato.

Calcio Lombardo, la Figc ha messo nero su bianco i salti di categoria

Le ripescate in Promozione e in Prima Categoria. Un solo ripescaggio per la Promozione, che sorride ai bergamaschi dell’Aurora Seriate. Sono invece tre le formazioni che passano dalla Seconda Categoria al piano superiore: l’Offanengo, il Cologne ed i milanesi dello Zibido San Giacomo.

Inoltre nel comunicato si conferma che al completamento degli organici secondo il format campionati pubblicato, è stato effettuato attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate. Alle singole Società interessate il Comitato Regionale ha provveduto a notificare l’avvenuto ripescaggio con perfezionamento dello stesso nei termini. Al verificarsi graduale di ulteriori posti disponibili nei singoli organici dei vari campionati, il Comitato Regionale provvederà, nel rispetto delle graduatorie e nei termini già pubblicati, ad inoltrare alle P.E.C. delle Società interessate il relativo provvedimento di ripescaggio.