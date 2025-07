Atletica: Vidal vince agli Italiani U18 di marcia e vola in Europa

Il talentuoso Nicolò Vidal atleta “copertina” negli Italiani Under 18. Sulla pista di Rieti il marciatore della PBM Bovisio Masciago, allenato da Ilaria Lanzani, ha vinto l’oro (il secondo in un campionato italiano in carriera) nei 5000 metri del “tacco e punta” (la marcia), specialità in cui è bronzo europeo Under 18 e detentore della miglior prestazione italiana Allievi. Proprio al limite italiano allievi Vidal è arrivato vicinissimo: il brianzolo di Limbiate ha marciato in 20:09.36, a una manciata di secondi dal 19:59.28 del Brixia Next Gen e ancora sotto il precedente limite di Giovanni De Benedictis (20:10.5 stampato nel 1985). Allo stadio Guidobaldi di Rieti con Vidal sul podio dei 5000 di marcia sono saliti nell’ordine Cristiano De Benedictis (Amatori Atletica Acquaviva) in 22:18.79 e Giuseppe Marchianno (Chieti) in 22:20.36.

Tommaso Chinello

Proiettato verso obiettivi internazionali: Nicolò è stato convocato a rappresentare l’Italia per il 18esimo Eyof (European youth olympic festival) che si svolgerà dal 20 al 26 luglio a Skopje, in Macedonia.

Atletica: i tre bronzi di Rossi, Sironi e Chinello

A Rieti, tre medaglie di bronzo hanno ripagato anche il lavoro dei tecnici dell’Atletica Monza e del Team-A Lombardia di Brugherio. Nei 400 ostacoli Eleonora Rossi (Atletica Monza) ha sfiorato il colpaccio al primo anno di categoria. Dopo il decimo ostacolo, la monzese ha accusato una flessione ma è riuscita a salvare il terzo posto stampando il personale di 1:01.10, davvero un gran crono. Doppio bronzo nel salto triplo. Giulia Sironi (Atletica Monza), già tricolore indoor due anni fa, ha ritrovato la forma giusta dopo un lunghissimo infortunio per prendersi il terzo posto con 12.01 fatto all’ultimo salto, nella gara vinta dalla milanese Viola Arioli con 12.38. Nel triplo Allievi, dopo il bronzo tra i Cadetti, è salito di nuovo sul podio anche il seregnese Tommaso Chinello (Team-A Lombardia), bravo a saltare 14.56 pur con il vento in faccia e non lontano dal personale di 14.67.