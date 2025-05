Altri verdetti nell’Eccellenza: nel secondo turno dei playoff nel Girone A, la Caronnese con il successo sulla Solbiatese ha staccato il pass per la fase nazionale; nei play out il Sedriano ha compiuto l’impresa e, dopo la sconfitta di misura all’andata, ha ribaltato tutto nel ritorno contro l’Ispra e con la vittoria (2-0) si è garantito la permanenza in Eccellenza. Nel Girone B, la Leon Vimercate ha visto avvicinarsi sempre di più il traguardo della Serie D battendo, in rimonta, anche la Trevigliese mentre la Fucina Muggiò ha compiuto un importante passo per conservare il suo posto nell’Eccellenza.

Calcio, Eccellenza: playoff, Leon Vimercate

Nel Girone B, la Leon Vimercate quindi ha conquistato il passaggio alla fase nazionale dei playoff grazie a una grande vittoria (4-2) ottenuta sulla Trevigliese e domenica 25 maggio ospita i bianco-rossi del Tamai di Brugnera (Pn) nella prima partita di andata. Nella Leon Arena gremita di spettatori, la squadra di Ghidelli ha confermato tutta la sua forza battendo una combattiva Trevigliese che era passata in vantaggio al 16’ con una staffilata dalla distanza di Viola. La Leon ha faticato per assorbire il colpo lungo l’intero primo tempo, ma nella ripresa ha cambiato atteggiamento sulla spinta del bomber Mattia Bonseri. Lo storico centravanti vimercatese al 47’ infatti ha riportato in parità il punteggio raccogliendo l’assist di Gervasoni e al 51’ ha completato la rimonta quando lo stesso Bonseri ha deviato in rete la punizione di Ferrè. La Trevigliese ha accusato vistosamente il colpo e al 53’ ha incassato il terzo gol: Vassallo questa volta si è messo in proprio e consolidato il vantaggio con una precisa conclusione, imparabile per il portiere Pisoni. A questo punto Lucchi, mister dei bergamaschi, ha modificato lo schema tattico inserendo tutto il suo arsenale offensivo: al 78’ Motta con una bellissima conclusione dalla distanza, imprendibile per il portiere Foresti, ha riaperto la sfida. Tuttavia, la Leon è riuscita a contenere il forcing dei bergamaschi ed a trovare con Comelli il colpo del KO in pieno recupero.

Calcio, Eccellenza: playout, Fucina Muggiò

Il risultato della partita di andata del pericoloso playout per rimanere in Eccellenza ha sorriso alla Fucina Muggiò: la squadra diretta dal presidente-allenatore Pace ha imposto il pareggio (1-1) all’Olginatese che domenica 25 maggio al “Superga” di Muggiò (fischio d’inizio alle 16) dovrà per forza vincere stante il peggior piazzamento al termine della stagione regolare. La gara di andata ha visto in campo, per l’intero primo tempo, due squadre molto accorte che hanno collezionato solo calci d’angolo senza mai riuscire a dare la giusta sterzata per sbloccare il risultato. Nella ripresa invece il match si è infiammato con l’Olginatese che ha iniziato subito a ritmi elevati mettendo grande pressione sulla retroguardia brianzola. Con questa premessa il goal era solamente questione di tempo per i bianconeri ed infatti al nono minuto a far esplodere il pubblico presente sugli spalti del “Redaelli” di Olginate ci ha pensato Lizzola. La reazione della Fucina è stata però immediata e al 15mo minuto una zampata di Cominetti ha riportato il punteggio in parità ma soprattutto ha spianato la strada alla Fucina Muggiò che potrà affrontare il secondo match in maniera più serena.

Calcio, Eccellenza: playoff e playout, gli altri risultati

Nei play off del Girone A, la Caronnese è passata al Chinetti di Solbiate Arno (risultato 2 a 0 con le reti di Corno e di Colombo) ed è volata alla fase nazionale dei play off, eliminando la Solbiatese dalla corsa che porta alla Serie D. I rossoblù domenica affrontano il Sandonà nella gara d’andata del primo turno.

Nei play out, il Sedriano dopo la sconfitta per 1-0 all’andata, nella partita di ritorno disputata a Ispra ha messo le cose in chiaro sin dai primi minuti: Celano ha sbloccato il punteggio all’11’ riportando in equilibrio il discorso salvezza, poi al 14’ ha firmato con Poletto il raddoppio. L’Ispra, colpita a freddo, non è riuscito a reagire e, al termine dei 90 minuti, ha dovuto dare l’addio all’Eccellenza.